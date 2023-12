A kreatív foglalkozást támogatják

„Nagy örömmel jövök minden évben a gyerekosztályra, mivel valamikor itt dolgoztam. Szerencse, hogy most már találkozhatunk is, mert a világjárvány ideje alatt csak távolról tudtunk segíteni” – mondta Dr. Kígyóssy András ideggyógyász-főorvos, az Első Miskolci Lions Club tagja. A Lions Club az összegyűlt adományokból tudja megajándékozni a gyerekeket. Most már több éve a karácsonyi kreatív foglalkozás megvalósulását támogatják. A tárgyakat, amelyeket a kis páciensek elkészítenek, magukkal vihetik a kórházi osztályra, de akár megajándékozhatják a szeretteiket vele otthon. A foglalkozás a Bonta Zoltán Emlékére - Leukémiás és Daganatos Gyerekek Gyógyítására Létrehozott Gyógyászati Alapítvány közreműködésével jött létre – tudatta a főorvos. Ennek a szervezetnek köszönhető, hogy ma már van Magyarországon csontvelő-transzplantáció.

A Gyermekegészségügyi Központban mintegy harminc éve van csontvelő-transzplantáció, de előzetesen Magyarországon a leukémiás és onkohematológiai hálózat megteremtésében Velkey László már a hetvenes évek elejétől közreműködött – hangsúlyozta Dr. Sólyom Enikő GYEK vezető főorvos. Amiért különösen hálásak a Bonta Zoltán Alapítványnak, az az, hogy a csontvelő-transzplantáció ügyét támogatta és azóta is nagy segítsége a kórháznak többféle szempontból.

Papírangyal a karácsonyfán

A kézműves foglalkozás legfontosabb célja, hogy örömet szerezzen a gyerekeknek, akiket pedagógusaik is elkísértek az eseményre, hiszen sokan az egészségügyi intézményben töltik napjuk nagy részét, iskolába is oda járnak. Alíz éppen egy rózsaszín angyalkát készített papírból, amiben tanító nénije segített neki. Alíz elárulta, hogy ő „mindenben benne van” szívesen készít bármit a kis kezeivel. Bíborka az angyalka fehér ruháját hajtogatta. Azt mondta, szeret kézműveskedni, így legalább elfoglalja magát. Ez a papírangyal a karácsonyfa dísze lesz.