„Vezessék be a 4 napos iskolahetet! Tiltsák be az energiaitalok fogyasztását a 18 éven aluliaknak!” Többek között ezen tételmondatok mellett vagy ellen kellett érvelniük a diákoknak az „MCC vitázz!” kárpát-medencei középiskolai vitaverseny miskolci regionális fordulóján, ahonnan a legjobb 5 csapat jutott tovább az országos döntőbe.

Szoros volt a verseny

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium csapata nyerte meg az „MCC vitázz!” –kárpát-medencei középiskolás vitaverseny miskolci regionális fordulóját, ahol a régió középiskoláiból 13 – 3 fős – csapat mérte össze tudását a racionális vita terén. A három napos versenyen a kulturált vita és érvelés technikáit alkalmazva kellett egymást – és persze a bírákat is – meggyőzniük olyan témákban, amelyek a korosztály mindennapi életében meghatározó szerepet töltenek be, mint például az iskolai oktatás, a személyes tulajdon védelme, vagy a fiatalok egészséges életmódja. A miskolci regionális forduló legjobb öt csapata továbbjutott a budapesti döntőbe, ahol a Kárpát-Medence legjobb magyar anyanyelvű vitázói küzdenek meg egymással. A magas színvonalú megmérettetésen a versenyzők mindannyian nagyon jó érveket sorakoztattak fel pro és kontra egy-egy téma kapcsán, és bár sokan tapasztalat nélkül érkeztek, a harmadik napon, a döntőben már érezhető volt a fejlődés. Egy-egy vita után a versenyzők megfogadták a bírák tanácsait, és egyre jobban megtanulták a racionális vita technikáját. A verseny jó alkalom arra, hogy a középiskolások kipróbálják a nyilvánosság előtti szereplést, a kulturált vitázást, az érvek felsorakoztatását, de nagyon nagy a közösségformáló ereje is egy ilyen versenynek, hiszen összekovácsolja a csapattagokat, emellett egymás tiszteletére is megtanítja az ellenfeleket. A verseny szakmaiságát az MCC Vitaakadémia munkatársai – Barbarics Péter, megbízott igazgató, Fekete Sándor senior vitaoktató, Kiss Zsombor mentor, Szemere Alexandra vitaoktató és Kovács Flóra programkoordinátor – garantálták, akik a racionális vita szabályainak betartását tartották elsősorban szem előtt. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) több mint 25 éves pályafutása során mindig is kiemelt figyelmet fordított a logikai, érvelési és retorikai alapkészségek, valamint a vitára való képesség kialakítására és fejlesztésére komplex képzési palettájának valamennyi programjában. A racionális vita, mint módszer alapvető eszközként szolgál az MCC két fő törekvésében: a tehetséggondozásban és a közösségépítésben. Az MCC 2019-ben önálló képzési programként is elindította a Vitaakadémiát, hogy az intézmény falai között felhalmozott tudást és tapasztalatot fejlessze és továbbadja.

Eredmények

I. hely

Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium

Csapattagok: Horváth Károly, Kasinszki Bence, Kavalecz Gábor Lóránt

II. hely

Avasi Gimnázium

Csapattagok: Bátori Panna, Kaposvári Péter Gergő, Szathmári Levente

III. hely

Lévay József Református Gimnázium

Csapattagok: Trézsi Luca, Filek Ditta, Turjanicza Boldizsár

IV. hely

A Fráter György Katolikus Gimnázium és a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium közös csapata

Csapattagok: Thomázy Gréta, Thomázy Vendel, Tóth Viktória

V. hely

Lévay József Református Gimnázium

Csapattagok: Gergely Zsófi, Nyitrai Eszter, Sándor Domonkos