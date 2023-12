Nekrológ a Magyar Nemzetben

Bónis Sándor 1939-ben hunyt el. A Magyar Nemzet egy szép nekrológgal búcsúzott tőle, melyben a felmenőit is sorra vette.

„Kemény öreg magyar tért meg őseihez, Tolcsvay Bónis Sándor. Hetvenötéves korában Tiszafüreden halt meg. Olyan ember ment el vele, akihez hasonlóról ma az ember legfeljebb csak Mikszáth-regényekben olvas. Történelmi nevet viselt és családja véren vette helyét a magyar történelemben. Az egyik őse, Bónis Ferenc I. Rákóczi Ferenc várkapitánya volt. Pozsony főterén halt vértanúhalált, az osztrák császár hóhérjának pallosa fejezte le. A tér a közelmúltban Masaryk nevét viselte... Bónis Sámuel Szabolcs megye követe, Kossuth Lajos kormánybiztosa volt. Szolgálta a magyar szabadságot, és amikor a függetlenségi magyar kormány már nem működhetett tovább a haza szívében és másodszor kellett visszavonulnia az ország belsejébe, a kormány kíséretére önként vállalkozott. Ceglédre ment Kossuthtal, aki ott Bónist, mint a felsödunai hadseregnél helyettesét, majdnem diktátori hatalommal ruházta fel. Bónis Sámuel volt az, aki Debrecenbe menekítette a Szent Koronát. Világos után hét évig volt rabságban. Ezeknek a Bónisoknak volt sarja Bónis Sándor. Hatalmas, atlétatermetü férfi. Katonának készült. Akkor még a Neugebáude épületében volt a katonai nevelőintézet. Egyik éjszaka, társaival együtt, összekötözött lepedőkből készült kötélen szökött ki az ablakon, odalopódzott társaival az elé a cella elé, ahol a szabadságharc letörése után a nagyapját őrizték és elénekelte a Himnuszt. Ezzel aztán vége is volt a katonai karriernek. […] Bónis Sándor, aki semmiféle politikai érdekek szolgálatában nem állott, semmiféle dekórumot, állást, tisztséget ezért nem kapott. Még csak képviselőséget sem... Hiszen magyarságát nem szóval bizonygatta, hanem szívében hordta, szolgálta és szerette. Sorsa is magyar sors volt, csendben, igen szerény anyagi körülmények között ment el a világból. Halálát kiterjedt, előkelő rokonsága gyászolja. A Bónis, Darvas, Szepessy, báró Korányi, Sebastiani-Korányi, Bárczay, Hidegkövy, Fráter, Ferenczy, Macsány és Lipcsey családok. Pedig de jó volna, ha maradna irmagnak az ilyen öreg sasból. Legalább mutatóba. Mai magyaroknak. Mai fiataloknak. Hogy lássák, ilyen magyar is van. Vagy legalább is kellene, hogy legyen.”

(Magyar Nemzet – 1939. május 12.)