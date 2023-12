- Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a környezet- és természetvédelemre. A téli időszak pedig kiváló alkalmat biztosít a madárvédelemmel kapcsolatos programokra, tevékenységekre. Egész héten a szorgos kis kezek készítették a természetes alapanyagokból álló madárkalácsokat, kókuszzsír alapú madárgolyókat. Öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy csatlakozott ehhez a programhoz városunk polgármestere is, aki maga is részt vett a tevékenységekben. A mai napon méhviaszból készítettünk madárkalácsot. Készült még gyümölcskosárba is madáreleség és mézzel megkent dobozok, amelyeket olajos magvakban forgattunk meg. Mivel görögkatolikus óvoda vagyunk, így advent kiváló lehetőséget kínál arra, hogy az általunk fontosnak tartott értékeket közvetítsük, illetve elmélyítsük. A hozzánk járó gyerekeket ebben az időszakban arra motiváljuk, hogy még több jót cselekedjenek, hiszen jót adni jó, jónak lenni jó.

Új madarak költöztek be

Felsőzsolca vezetése odafigyel rá, hogy óvja a település természeti környezetét.

- Mindig nagyon büszke vagyok arra, hogyha a gyerekek játszva tanulnak. Úgyhogy örültem az óvoda kezdeményezésének, hiszen a Madarak karácsonyát először tartjuk meg – mondta kollégánknak Szarka Tamás, Felsőzsolca polgármestere. - Ma hallhattuk az előadásban, hogy fontos, hogy az állatokra is odafigyeljünk a leghidegebb évszakban. Most a gyerekek játékos körülmények között sajátíthatták el, hogy hogyan is tudnak a madaraknak igazán segíteni finom étkekkel. Magam is szoktam madarakat etetni, otthon van egy nyitott madáretetőnk. Abba rendszeresen tesszük az ételt. Ahogy a szakember is elmondta, hogyha már egyszer elkezdtük, azt egész télen folytatni kell, mert a kis állatkák számítanak rá, hogy gondoskodunk róluk. Felsőzsolcán folyamatosan figyeljük a környezetünket, és igyekszünk minden olyan intézkedést megtenni, amivel akár a madarakat is óvni tudjuk. Szerencsések vagyunk, hiszen ebben az évben több épületünkre fecskék költöztek, és a villanyvezetékekre is felültek. Szívesen láttuk őket, és mindent megtettünk azért, hogy jövőre is visszatérjenek ide.