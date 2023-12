A péntek délelőtti úszóversenyen több mint 30 gyermek ugrott medencébe. Nyíregyházáról már évek óta érkeznek versenyzők, idén pedig Debrecenből is csatlakoztak az eseményhez. Dr. Zahuczky Katalin osztályvezető főorvos kiemelte, a rendezvényre többen érkeztek, mint a korábbi években, ez is mutatja az esemény sikerét, fontosságát. Hozzátette, a vízben való mozgás terápia is egyben a gyerekek számára, a versenyen pedig megmutatják, hogy az elmúlt évben, hónapokban hogyan fejlődtek. Fontos, hogy a versengés mellett élmény is legyen számukra az esemény. Rendezvényük épp ezért jó alkalom arra, hogy felhívja a figyelmet a fogyatékossággal élők problémáira. A résztvevőket a családtagok, a barátok, az iskolatársak buzdítják a verseny alatt.