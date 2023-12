Első alkalommal rendezett ételosztást a Miskolc-Belvárosi Református Egyházközség. „Az volt a cél, hogy megtaláljuk a lehetőségeket, amellyel segíteni tudunk. Az Isten igéjét és az ételt is közelebb szeretnék vinni az emberekhez, akiknek szükségük van rá” – hangsúlyozta Meleg Attila lelkipásztor.

A meleg ételt bárki elfogyaszthatta, nem kellett semmilyen rászorultságot igazoló dokumentumot felmutatnia hozzá. Aki szerette volna elfogadni, azt szívesen megvendégelték a gulyáslevessel. Értesítették a szeretetszolgálatokat, a hajléktalanokat ellátó szervezeteket, hogy ha valahol szükség van egy meleg ebédre, akkor nagy szeretettel várnak mindenkit – mondta a református lelkész. A szeretet ünnepének közeledtét jelezve az ételtároló dobozokra ráragasztották János evangéliumának 3:16 igéjét, amely úgy hangzik: „Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

Tapasztalatot gyűjtenek

Mivel először szervezték meg az ételosztást, ezért még gyűjtik a tapasztalatokat. Ezúttal 150 adaggal készültek, de ha ennél több is elfogyna, akkor a következő alkalommal többet főznek majd. Nemcsak karácsony előtt, az évnek más időszakaiban is szeretnék az ételosztást rendszeresíteni. Jelen akarnak lenni a város életében ebben a formában is – emelte ki a lelkipásztor. A gyülekezetnek szokása volt évtizedeken keresztül ebben a belvárosi közösségben, hogy csomagokat osztottak. Amikor tavaly ide jött a gyülekezethez lelkipásztornak, akkor szembesült azzal, hogy ezt bárki igénybe veheti – hívta fel a figyelmet.

Ennek apropóján jött az ötlet, hogy meleg ételt osszanak azoknak, akiknek valóban szükségük van rá – jegyezte meg Meleg Attila. Az adventi időszakban az emberek nyitottabbak, érzékenyebbek, fogékonyabbak egymásra. Jobban átérzik a másik kiszolgáltatott helyzetét. Adni szeretnének, és ez jó módja annak, hogy minél több embert elérjenek és segítsenek.