Sokan úgy ismerik Furdi Zsókát, hogy volt egy divat és táncstúdiója, ami ma már nincs, de Zsóka vitalitása, jókedve mára is megmaradt. Korán kel, örül a napfelkeltének, de örül akkor is, ha esik az eső, vagy hull a hó. Mindenben megtalálja és keresi a szépet. 70 éves korában iratkozott be iskolába, és lett kerámikus. Ebben is nagy örömét leli, és mint mondja, az emberi kapcsolatokban örül a barátoknak a családnak, büszke az unokáira. Példát mutat nekünk, hogy igen, így kell elfogadni az idő múlását.

B.Tóth Erika podcastjában sok minden másról is beszélt.

