A legtöbben életünk folyamán többször is váltunk munkahelyet, sőt néha szakmát is. A pályaválasztásban az általános és középiskolás fiatalokat tanáraik és szüleik is segítik. Csépányi-Fürjes Mária motiváló, coach a Kötelék című podcast vendégeként elmondta, hogy mi az, amiben ő tud támpontokat adni, hogy a fiatalok a lehető legjobb döntést hozzák meg továbbtanulásukat illetően. És az is kiderül, hogy felnőttkorban sem késő váltani.

A Borsod Online-on hétfőn 20 órától várja a hallgatókat a szerkesztő-műsorvezető, Nagy-Hankó Krisztina.

Eddigi podcast adásaink a boon.hu oldalán itt!