Azonnal berobbant a köztudatba az Il Baffo, amely idén első helyezést ért el a DiningCity étteremajánló portál Országos Étterem Hetén, a vidéki éttermek között, az 5900 forintos árkategóriában. Ez is mutatja, hogy a hamisítatlan olasz ízek nem veszítettek népszerűségükből a helyi lakosság és a gasztroturisták körében.

A belvárosban nyílt meg

- Cégcsoporton belül már nem először sikerült ebben a versenyben megmérettetni magunkat. Többször voltunk dobogósok és álltunk föl annak legfelső fokára is. Azonban az Avalon miskolctapolcai egységeit most nem indítottuk. Az Il Baffoval viszont először neveztünk be, hiszen még csak egy éves – nyilatkozta szerkesztőségünknek Bajusz Gergely, az Avalon Park Kft gasztronómiai igazgatója.

Bajusz Gergely, az Avalon Park Kft gasztronómiai igazgatója

- Az Il Baffo, elsősorban nem a turistákra specializálódott, hanem a belvárosban élő, dolgozó emberek igényeit igyekszik kielégíteni, hiszen a miskolci EGO irodaház aljában vagyunk. Olasz vonalat képviselünk a kezdetektől fogva, de mivel sok a visszatérő vendégünk, ezért megtalálhatók nálunk a magyaros és nemzetközi ízek is. Jól jellemzi az Il Baffo-t, hogy 2023. májusában az Audi - Dining Guide gálán az Év Alternatív Vendéglátóhelye címet is elnyerte több mint 150 étterem közül. Alternatív, hiszen ez nem klasszikus étterem, hanem lényegében gyorsétterem, mert félig self service és Á’la Carte működik. Az ételek készen vannak és a pultból szolgáljuk ki a vendégeket. Ezzel mentesítjük őket a várakozási időtől, amíg kivinnénk az ételt. Valószínűleg az ebédjeink 11 és 14 óra között ezért is népszerűek már több, mint egy éve. Dél és délután kettő között különösen sokan térnek be hozzánk. A vacsoránál pedig minden hétköznap az „all you can eat” azaz korlátlan étel- és italfogyasztás várja vendégeinket. Hétvégén azonban zárva tartunk.

Négyszázan foglaltak asztalt

Az Országos Étterem Hétre teljes egészében olasz menüsorral készült az Il Baffo.

- Húsz évet éltem Olaszországban és a vendéglátásban mozogtam. Ennek ellenére hosszas kóstolások után döntöttük csak el, hogy milyen menüvel nevezünk be. Eltérően a négy fogástól, mi ajándékba adtunk még egy fogást vacsorára, ami már eleve vonzó ajánlat volt a verseny legalacsonyabb árkategóriájában. Grissini-t kínáltunk bónuszként előre, aztán lehetett választani levesek és előételek, azaz tészták közül. Utóbbiak sorában ott volt a közkedvelt Penne Vodka, ami paradicsommal, tejszínnel és baconnal készülő vodkás tészta. Főételként húsokat, halakat és vegetáriánus ételeket kínáltunk. Desszertként pedig ricottás szicíliai palacsintát, vagy Chia mag pudingot választhattak a vendégek. Majdnem négyszáz fős látogatottságot értünk el az étterem héten. Láttuk a hozzánk betérők arcán a megelégedettséget az ételek íze és a gyors szerviz miatt, annak ellenére, hogy a verseny ideje alatt kivételesen kivittük az asztalokhoz a fogásokat. Az éttermet és a menüsort én magam is ellenőriztem napi szinten az étterem hét ideje alatt. Nagyon köszönjük vendégeinknek a jó értékeléseket és hogy a legjobbnak találtak bennünket! Örülök, hogy Miskolc városát méltán képviseltük és továbbra is ott van a gasztronómiai térképen! Nagy siker, hogy az elmúlt két évben rengeteg díjat hoztak el a helyi éttermek, ezáltal sokat beszélnek róluk az országban, ami nekünk turisztikában dolgozóknak rengeteget jelent – hangsúlyozta a gasztronómiai igazgató.

Indul az étterem hét extra

A verseny győztes éttermeiben november 2-8. között, azaz csütörtöktől szerdáig Országos Étterem Hét Extra lesz.

- Még alig indult el a regisztráció és már több mint kétszáz fős foglalást értünk el a csütörtökön kezdődő extra hétre, de még van néhány szabad hely. Úgyhogy várjuk az érdeklődőket! A vacsoránk annyiban lesz most más a versenyhez képest, hogy „all you can eat” formában fog megvalósulni, mert szeretnénk ezt is megismertetni új vendégeinkkel. Tehát korlátlan mennyiségben lehet majd a győztes menüből kérni és végig lehet a teljes választékot kóstolni. Úgy kell elképzelni a kiszolgálást, mint egy svédasztalos vacsoránál. A hétfő, kedd, szerdai napokat javaslom, mert akkor talán kicsit kevesebben lesznek, mint csütörtök és pénteken. Viszont pénteken élő zenét is fogunk szolgáltatni, Szécsi Viktória énekel majd – ajánlotta Bajusz Gergely.