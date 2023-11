Mindez egy kormányhatározatban jelent meg, ami még parlamenti jóváhagyásra vár. Dr. Rácsok Gabriella, az intézményoktatási rektorhelyettese a boon.hu-nak elmondta: nem az volt a közvetlen céljuk, hogy a teológia alkalmazott tudományegyetemmé váljon. Inkább annak a küldetéstudatnak akartak megfelelni, amit 1991-ben az akadémia újraindulásakor fogalmaztak meg az alapítók. Ebben az áll, hogy a Kárpát-medence vonzáskörzetükhöz tartozó részén a lelkészképzés mellett az egyházi és civil közösségek számára megfelelő minőségű szakembereket képezzenek. Ennek megfelelően egyre több szak indult az intézményben, aminek köszönhetően ma már megfelelnek az egyetemi cím törvényileg megszabott feltételeinek, amely négy alapszakot és két mesterképzési szakot ír elő.

Teljesítik a feltételeket

A pataki teológián egyébként ennél több, három szakon zajlik mesterképzés – fűzte hozzá. Dr. Rácsok Gabriella kiemelte: mindezeken túl teljesítették immár a két duális képzést előíró feltételt is, hiszen korábban a szociális munka szakon, idén ősztől pedig már a diakónia alapképzési szakon is elérhető ez a lehetőség. A rektorhelyettes kiemelte: az egyetemi címhez elvárás az is, hogy legalább egy szakon valamilyen idegen nyelvű képzés folyjon az intézményben, ami esetükben a négy féléves teológia mesterképzési szakon biztosított, mégpedig angol nyelven. Ugyancsak teljesíti a pataki teológia azt a feltételt is, hogy az oktatók legalább 45 százaléka tudományos fokozattal rendelkezzen, ez az arány esetükben meghaladja a 60 százalékot – emelte ki.

Fotó: Bódisz Attila

Az intézményben régóta zajlik tudományos diákköri munka is, amely szintén feltétel az egyetemi ranghoz – közölte a rektorhelyettes. Megerősítette: az egyetemi cím tehát egy több mint 30 éves folyamatos építkezés eredménye, amelynek most már látszanak az eredményei. Úgy értékelik, hogy a mostani törvényjavaslat ennek a folyamatnak az elismerése.

Közleményt adott ki az intézmény is

Ebben azt közlik: A hagyomány szerint 1531-ben alapított Sárospataki Református Kollégium felsőoktatási intézménye, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia idén eleget tett az alkalmazott tudományok egyetemévé válás törvényi feltételei közül az utolsónak is, ezért a Szenátus javaslatára a fenntartó Tiszáninneni Református Egyházkerület Tanácsa 2023. november 2-án módosította a felsőoktatási intézmény alapító okiratát, és kérelmezte az Oktatási Hivatalnál az adatváltozás nyilvántartásba vételét. Ennek eredményeként a Kormány 2023. november 14-én benyújtotta az Országgyűlésnek az egyetemek és a kutatóintézetek, valamint a gazdaság összekapcsoltságának erősítéséhez szükséges egyes törvények, továbbá egyes felnőttképzési és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részeként a Sárospataki Teológiát érintő javaslatot.

A törvényjavaslat 19. §-a módosítja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletét, mely előterjesztés elfogadása, majd hatályba lépése esetén 2024. február 1-jétől a Sárospataki Református Teológiai Akadémia alkalmazott tudományok egyetemeként Sárospataki Református Hittudományi Egyetem néven működik tovább – írták. Amennyiben ez megvalósul, Sárospatak azon ritka városok közé fog tartozni, ahol két egyetem is működik. A város másik felsőoktatási intézménye, a Tokaj-Hegyalja Egyetem 2021-ben jött létre az egykori Comenius Tanítóképző Főiskola szellemi és infrastrukturális örökségére alapozva.