Az energiaválsággal kapcsolatos intézkedésekről szóló, a tavaly októberi miskolci közgyűlés asztalára került előterjesztés egyik mondatából derült ki, hogy "A város idén (2022-ben - a szerk.) nem rendeli meg az adventi időszakban az ünnepi díszkivilágítást és minden olyan területen igyekszik megtakarítást elérni, ahol csak lehetséges." Az említett előterjesztést - amelyben leírják, hogy nem lesz év végi ünnepi díszkivilágítás Miskolcon - egyhangú igen szavazattal - fogadták el a közgyűlésen jelenlévő - jelentős többségében a Velünk a Város frakcióhoz tartozó - képviselők. Mint ismert, a Fidesz-KDNP frakciószövetség tagjai előre jelezték, hogy nem vesznek részt az ülésen, mert nem értenek egyet a megszorító intézkedésekkel.

Egy éve volt a bejelentés

Az adventi időszak megszokott eleme volt az utóbbi években, évtizedekben Miskolc ünnepi díszkivilágítása, csakúgy, mint az ahhoz kapcsolódó rendezvények, és - amire joggal lehet büszke a város közönsége - az adventi villamos. Az októberi közgyűlés idején még azt sem lehetett tudni, hogy az adventi villamos nem esik-e áldozatául az energiaválság miatti takarékosságnak.

Egészen november 3-ig kellett várni a kedvező hírre. Veres Pál polgármester akkor jelentette be Facebook-oldalán: "Adventi villamosa az energiaválság ellenére is lesz Miskolcnak. Reméljük, az idén is büszkék lehetünk rá, és reméljük, idén is Európa legszebbje lesz a legendás miskolci villamos..."

Nos, az adventi villamos tavalyi népszerűsége bizonyította, hogy a miskolciak és a városba érkező turisták igénylik ezt a látványosságot. Ráadásul az internetes vetélkedésben ismét Európa legszebbjének bizonyult a miskolci adventi villamos.

Egy esztendő eltelt a tavalyi bejelentés óta és sokan aggódva kérdezik, idén lesz-e újra adventi villamosa a városnak. Izgalommal várjuk a bejelentést. Ezzel kapcsolatban kérdéseket tettünk fel az önkormányzat sajtó osztályának. Amint érkeznek válaszok, közöljük azokat.

A hatodik siker a tavalyi

Mint a Boon.hu is több alkalommal foglalkozot vele, hagyományosan az MVK Zrt. készíti és üzemelteti évről-évre az adventi villamost. Tavaly már tizenegyedik alkalommal indult az útjára az ünnepi díszbe öltöztetett adventi villamos Miskolcon. Takarékosságból a korábbi arany díszítéses mézeskalács házikó felújított változata gürdült ki a sínekre. A szerelvényben A szépség és a szörnyeteg mese szereplői: Belle, a szörnyeteg, Kanna mama, a gyertyatartó és Csészike. A legelső miskolci adventi villamos 2012-ben készült. Akkor egy piros Tátra villamost díszítettek fel, piros dekorációban közlekedett, a következő évben főleg sárga színt kapott a jármű. 2014-ben kívül-belül vörös színt kapott az adventi villamos. Ebben az évben énekesek is felléptek a járművön: a David Bratton and the Every Praise Gospel Singers a villamos utazóközönségét is szórakoztatta előadásával a pályaudvartól a Városház térig. És így ment ez az elkövetkező esztendőkben, a dekorációt készítők kreativitása - nem túlzás - nem ismert határokat.

A 2017-es adventi villamos hatalmas siker volt a miskolciak körében. A külső díszítésben a kék dominált, a festés havas fenyőfákkal teli esti tájat idézte. Ekkor lett először Európa legszebb villamosa a miskolci. A címet már - a tavalyival együtt - hatszor nyerte el Miskolc a MHD86 nevű cseh portál versenyében, amelyben tehát rendszeresen Európa legszebb adventi villamosát keresik.