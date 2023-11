A darabban New York város alpolgármestere a tizedik házassági évfordulóját ünnepli. Érkeznek a szűk baráti kör tagjai, ám a személyzet eltűnt, a feleségnek nyoma veszett, és vajon hol lehet maga a nagyszerű barát és gondos férj? Hogy mi lesz ebből? Az majd kiderül november 4-én 18 órától, amikor is a Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó Kör Egyesület mutatja be a Pletykafészek című, két felvonásos bohózatát. Az előadásra már október 25-től lehet jegyet vásárolni a Közösségi Házban.