2011. október 14-15-ére virradó éjszaka szólalt meg először a Rádió M, hétvégén lesz tehát tizenkét éves. "Jövőre lesz harminc éve, hogy itt indult el az első vidéki kereskedelmi rádió Miskolcon, városunk éppen ezért lett a vidéki kereskedelmi rádiózás egyik nagyon fontos pontja – mondta Tóth-Szántai József. – Ez azért fontos a mi történetünkben, mert a Nonstopnak is alapítója voltam, néhány kollégával azóta is együtt dolgozom. Nem szeretnénk magunkat ünnepelni, de nyilván megemlékezünk róla, hiszen pubertás korban vagyunk, mint ahogyan ez a gyerekeknél talán a hatodik osztályt jelenti. Nagyon sok jó zenével, rengeteg színes hírrel várjuk a hallgatókat ezen a hétvégén is. Az igazi ajándék nekünk azonban az, ha hallgat minket a közönségünk, akiket szórakoztathatunk és elláthatunk olyan hírekkel, ami szerintem kulcsa annak, hogy egy vidéki rádió sikeres legyen" – mondta a főszerkesztő.

A siker további titkai

Az ország mintegy hetven kereskedelmi rádiójából a top 3-ban van a Rádió M már csaknem egy évtizede. "Nagyon büszke vagyok erre és a kollégáimra is, mert sokan közülük a vidéki rádiózás meghatározó hangjai. A számok pontosan mutatják, hogy hol tart egy kereskedelmi rádió, hiszen két szám határozza meg a sikerét: hallgatottság és bevétel. Piaci oldalon is tisztességesen tartjuk magunkat – mondta Tóth-Szántai József, aki többször elmondta, nagyon furcsán érzi magát, hogy most őt kérdezik ki interjúban, és nem ő kérdez. – A Forbes amerikai üzleti magazinban szerepeltünk a debreceni Best FM mellett, hiszen a miskolci Rádió M napi mintegy negyedmillió ember elérésével a vidék egyik leghallgatottabb rádiója a magazin hallgatottsági felmérése szerint" – mondta a főszerkesztő.

Van utánpótlás – van remény

A főszerkesztő szerint ugyanolyan nehéz bevonni a szakmába a fiatalabb generációt, mint bármely más szakmába. "Mindenhol szükség van frissítésre: ácsok, asztalosok, burkolók körében is, így nálunk is. A világ megváltozott, ezáltal a fogyasztói és a rádiózási szokások is. De a fiatalok élethez való viszonya is megváltozott. Nemcsak bevonni kell őket, hanem majd itt tartani is. Rendszeresen szervezünk középiskolásoknak és egyetemistáknak stúdiólátogatásokat, ahonnan csillogó szemmel távoznak. Örömtelibb még, hogy néhányan vissza is térnek hozzánk, mert rájönnek, hogy a rádiózás egy nagyon intim és izgalmas műfaj. Képzeljük csak el, hogy két ember egy mikrofon előtt beszélget egymással, operatőrök, világosító és egyéb szakemberek nélkül, mint ami a tévében van! Most már a számok is azt mutatják, hogy akármennyire erős webes tartalmak vannak, akármennyi youtuber és influenszer jelenik meg különféle fórumokon, a magas színvonalú kereskedelmi rádiózás még mindig teret hódít magának. Ez remélhetőlen hamarosan a fiatalokat is megérinti" – mondta Tóth-Szántai József.

Fontos a hallgatók bevonása a műsorokba

A főszerkesztő szerint régen sokkal könnyebb volt bevonni a hallgatókat a műsorokba, mint ma. "Korábban ha például volt egy baleset, azonnal a rádiót hívták fel telefonon, ez ma már nincs meg. Azonban ma a Facebookon, a viberen és egyéb applikációkon keresztül számos üzenetet kapunk arról, hogy kit szólaltassunk meg, mi a véleményük egy adott témában, stb. és ezeket a műsorvezetőink olvassák fel élő adásban. Nekünk ugyanazokat az online felületeket kell használnunk, amiken a hallgatóink kommentje megjelenik. Több mint ötvenezer követőnk van a Facebook-oldalunkon, ahol mindenféle ötletet, javaslatot, bármit szívesen veszünk a hallgatóinktól – mondta, majd beszélt a kitelepülésekről. – Ezek fontosak, mert közvetlen lehetőséget biztosítanak arra, hogy a hallgatókkal valamiféle személyes kontaktot hozzunk létre. Az az igazi, mikor kilépünk a dobozból és interaktívvá válik a kapcsolat, hiszen ilyenkor megiszunk egy kávét egy-egy hallgatónkkal, a szemébe nézünk, megérinthet minket, tehát valósággá válik a műsorvezető, akit addig csak hallott, hallgatott. Szeretjük és keressük is ezeket a lehetőségeket, de azt az elvet követjük itt is, hogy inkább legyen kevesebb, de az magas minőségben. Nem gondolom, hogy jó, ha egy rádió apró eseményeken is jelen van, ezért azt szoktam mondani az ügyfeleknek, partnereinknek, hogy évente két-három komoly kitelepülés elegendő, amire nagyon sokan kíváncsiak az emberek" – összegzett Tóth-Szántai József.

Szoktak jó ügy mellé állni

A Rádió M sokszor felkarol helyi ügyeket, amikor is segíthetnek betegeknek, elesetteknek és állatoknak. "Minden decemberben gyűjtünk karácsonyi ajándékot a Vöröskeresztnek, ezt hallgatóink nagyon jól tudják, így mindenféle felhívás nélkül már maguktól hozzák be a felajánlásokat ebben az időszakban. Nagyon sok véradást szerveztünk az elmúlt időszakban. Szerveztünk pár olyan gyűjtést is, aminek motorja a Helyi Rádiók Országos Egyesülete (HEROE), ami összefogja Magyarország összes kereskedelmi rádióját. Néhány évvel ezelőtt tizenhét millió forintot gyűjtöttünk össze. Ebből az ország különböző kórházaiba vettünk tableteket, hogy a gyerekek elfoglalhassák magukat kórházi gyógyulásuk alatt, és ne arra gondoljanak, hogy hol vannak. Most ezt szeretnénk újra elindítani" – mondta a főszerkesztő.