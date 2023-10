A hosszú ideje fennálló orvoshiány enyhülni látszik az Almási Balogh Pál Kórházban.

Az ózdi egészségügyi intézményben ugyanis tizenhárom fiatal külföldi szakorvos áll munkába. A betegellátás biztonsága is stabilizálódott ezzel, ami ugyancsak fontos. A város és a vonzáskörzet szempontjából ugyanis nagyságrendileg nyolcvanezer állampolgár tartozik a kórházhoz.

– Motiváltak, szorgalmasak, jól beilleszkedtek a közegbe - nyilatkozta a fiatal doktorokkal kapcsolatban dr. Bélteczki János, az Almási Balogh Pál Kórház főigazgatója. - A kapcsolatuk kiváló az orvoskollégákkal, a nővérekkel és munkájukkal kapcsolatban a betegektől is pozitív visszajelzéseket kaptunk.

Angolul diplozmáztak

A frissen munkába állt ózdi orvosok döntő többsége valamelyik magyarországi egyetemen angol nyelven diplomázott. A csoporttársak ezután is tartották egymással a kapcsolatot, így vált lehetővé, hogy közülük többen is a borsodi városban álljanak munkába. Összességében tizenhárom szakemberrel kötött szerződést a kórház, közülük tizen már meg is érkeztek Ózdra.

– Egy korábbi kollégám csak pozitívumokat említett a városról és az intézményről is. A kollégák segítőkészek, a vezetés, a nővérek és a doktorok is azon fáradoznak, hogy minél hamarabb beilleszkedjünk - tette hozzá dr. Haddad Shaker, aki az új orvosok egyike.

A kórház vezetése és a kollégák is örömmel fogadták az újonnan érkező doktorokat, akik szakmailag elhivatottak, kulturális szempontból pedig színesitik a kollektívát.