Elsőként dr. Fekete Zoltán polgármester köszöntötte a jelenlévőket, aki elmondta, az elmúlt években kiemelten kezelték, hogy Mezőkövesd nyugodt európai kisváros legyen, ezért a közterület-felügyelet létszámát megduplázták, jelenleg öt közterület-felügyelő dolgozik a városban és a rendőrséggel folyamatos, szoros kapcsolatot ápol az önkormányzat.

– Ebben az évben az önkormányzat 7 millió forint pluszpénzt juttat a rendőrségnek azon feladatok ellátására, melyeket Mezőkövesden fontosnak tartunk. Ugyanakkor 1 millió forinttal támogatjuk a Mezőkövesdi Polgárőr Egyesületet is, hogy a feladataikat minél jobb színvonalon lássák el és ezúton is köszönöm az önkéntes munkájukat – mondta dr. Fekete Zoltán, aki hozzátette, hogy jelenleg 23 térfigyelő kamera működik városunkban és 10 millió forintot különítettek el a kamerarendszer további bővítésére. A polgármester kiemelte, hogy 2023-ban összesen 331 közigazgatási eljárást indítottak és több mint 8,5 millió forintos bírságot szabtak ki azokra, akik a közösségi együttélés szabályait megszegték. Emellett 11 rendőrségi feljelentést is tettek - hangsúlyozta dr. Fekete Zoltán, aki elmondta, hogy a lakosság a [email protected] e-mail címen tehet bejelentést a közbiztonsággal, vagy egyéb önkormányzati feladattal, például közvilágítással, vagy úthibákkal kapcsolatban.

Drogprobléma

A lakosok felszólalásaiban a közbiztonsággal kapcsolatos problémákról beszéltek, szó esett például az új pszichoaktív anyagok használatáról, illegális hulladéklerakókról, kiskorúakat érintő problémákról, bolti lopásokról, gyorshajtásról. A fórumon dr. Fekete Zoltán polgármester, dr. Varga László rendőr ezredes, a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság vezetője, Barczi Orsolya, a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője és Dobóné dr. Kovács Adrienn, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal Gyámügyi Osztályának vezetője válaszolt a felmerülő kérdésekre. Dr. Varga László a lakossági jelzések fontosságára hívta fel a figyelmet. A kiskorú gyermekeket érintő kérdésekről Barczi Orsolya, a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ vezetője és Dobóné dr. Kovács Adrienn, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal Gyámügyi Osztályának vezetője beszélt a fórumon.

– A Gyermekjóléti Szolgálat és a Gyermekjóléti Központ jelzőrendszert működtet, melynek a teljesség igénye nélkül tagjai a köznevelési és egészségügyi intézmények, a rendőrség, a gyámhivatal, tehát minden olyan szerv, aki kiskorúakkal kapcsolatba kerülhet a munkája során. Az állampolgárok szintén tagjai a jelzőrendszernek, tehát ha azt tapasztalják a lakókörnyezetükbe, hogy 18 év alatti gyermekek veszélyeztetése felmerül, akkor jelezzenek felénk, szóljanak, vagy írásban, telefonon is jelezhetnek. A kollégák meg fogják vizsgálni a veszélyeztetettség mértékét és amennyiben szükséges, a gyámhivatal felé jelzünk, akár javaslatot is teszünk hatósági intézkedésre – mondta Barczi Orsolya.

Az egyeztetés végén Tállai András országgyűlési képviselő osztotta meg a közbiztonsági helyzettel kapcsolatos gondolatait. Tállai András beszélt a közösségi médiában terjedő hírekről, amelyek szándékosan rossz hírét keltik a városnak.