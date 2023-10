Novembertől új épületenergetikai szabályok lépnek hatályba, és megújul az épületek energetikai tanúsítási rendszere is. 2024 januárjától már minden ingatlan eladásánál vagy bérbeadásánál és új épületek kivitelezésénél is az újfajta energetikai tanúsítványt kell elkészíttetni.

Öt évig lesz érvényes

Az új tanúsítvány részletesebb információkat közöl az épületről, a felújítási lehetőségekről, és csak 5 évig lesz érvényes. Összefoglaltuk a változásokat, amelyeket az ingatlaneladóknak és -bérbeadóknak is fontos ismerni. Aki adott el vagy vásárolt ingatlant az elmúlt bő tíz évben, az már többnyire akkor is találkozott az energetikai tanúsítvánnyal, ha egyébként nem érdekelte a lakás energiaköltsége. Ennek megléte és az adásvételi szerződésben való szerepeltetése ugyanis kötelező hosszú évek óta. November elsejétől viszont új épületenergetikai szabályok lépnek hatályba – amelyek a kivitelezőket érintik –, megváltozik az épületek megfelelőségét igazoló energetikai számítási módszer. Ennek nyomán pedig megújul az épületek energetikai tanúsítási rendszere is, ami minden lakáseladót, -bérbeadót, építőt és felújítót érint.

Ma már nélkülözhetetlen az energetikai tanúsítvány

Továbbra is kötelező lesz az energiatanúsítvány ingatlanok eladásához és bérbeadásához, valamint új épületek építésénél. Ennek beszerzése az előbbiek esetében a tulajdonos kötelezettsége, az utóbbiaknál az építtetőé. Ma már tanúsítvány kell a lakossági és céges energiahatékonysági támogatási pályázatokhoz vagy a lakáscélú zöld hitelekhez is. Változás lesz az is, hogy közzé is kell tenni az ingatlan eladási vagy bérbeadási hirdetéseiben az energetikai tanúsítvány szerinti energetikai besorolását. Az energiatanúsítványt vagy annak másolatát a lakás eladójának vagy bérbeadójának a szerződés megkötésének napjáig be kell mutatni a leendő vevőnek vagy bérlőnek, és azt legkésőbb a birtokba adás napjáig át is kell adni.

Az új szabályok szerint ez már nem lesz kötelező kelléke a szerződésnek, de elképzelhető, hogy az ügyvédek ragaszkodnak majd ahhoz, hogy a tanúsítvány bemutatásának megtörténte szerepeljen az adásvételi okiratban. 2024. január elsejétől már minden ingatlaneladáshoz és -bérbeadáshoz új energetikai tanúsítványt kell készíteni, mivel lejár a novembertől számított 60 napos átmeneti időszak, amíg elfogadják a régi tanúsítványokat.

A szakma üdvözli a változást

„Az energetikai tanúsítványok szerepe az ingatlanok értékesítési folyamatában már egy ideje a porondon van. Míg korábban úgy indult, hogy eltörlik a szükségességüket, végül mégis amellett döntött a kormány, hogy megmarad, de megváltozik az egész” – nyilatkozta lapunknak Major Melinda ingatlanszakértő. Hozzátette: az elmúlt évben megnövekvő energiaárak mellett ez csak még lényegesebb kérdéssé vált, és bizony, az energetikai tanúsítványból, eddigi formájában, nem sokat tudott meg a vevő.

„Azt gondolom, a laikus számára is érthető, hogy miért jó az, hogy tudjuk, az ingatlan, amit meg szeretnénk vásárolni, „mennyit fogyaszt”, autónál is ez az egyik első felmerülő kérdés. Erről szól és szólt eddig is az energetikai tanúsítvány” – mutatott rá. Arról is beszélt, hogy korábban ezek a tanúsítványok legtöbbször csak az utolsó pillanatban, az adásvételi szerződés megkötésére készültek el, ami egy laikus számára értelmezhetetlen számítást tartalmaztak.

„Ezek miatt én személy szerint örülök a változásoknak, bár kérdésesnek tűnik, vajon hogyan lesz elvárható, hogy már a hirdetés megkezdésekor rendelkezzen egy ingatlan energetikai tanúsítvánnyal, különösen úgy, hogy az adásvételi szerződésbe már nem kell majd rögzíteni a számát. Abban pedig bízom, hogy az eddigi osztályba sorolásnál és egyszavas korszerűsítési javaslatnál kicsit többet fog segíteni ez a tanúsítvány minden ember számára. Tudhatja így ugyanis, hogy mire számíthat egy adott ingatlan energiafelhasználásával kapcsolatban, illetve hogyan érheti el, hogy alacsonyabb fogyasztásúvá váljon frissen megvásárolt otthona” – mondta.