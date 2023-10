Bizony volt, hogy vödörben mérték a tavak vízmennyiségét, így Magyarország első víztározójáét is, ami történetesen a Miskolcon található Hámori-tó volt. A Múltidéző egy olyan podcast, ami a múlt felidézésével indult, és a jelenen át lényegében a jövőbe vezet. Reiman Zoltán amatőr miskolci helytörténész idézi fel a régmúlt időket, mint ahogyan ezt mintegy tíz megjelent könyvében is megtette már. Répássy Olívia arról is kérdezi beszélgetőtársát, hogy kiről kapta nevét a festői szépségű Lillafüred.

A podcastbeszélgetés csütörtök este 8 órától hallható a boon.hu-n.

