Szeptember elején alig lehetett kivárni, mennyit üt majd az óra, mikor elkezdte ismert dallamát az Avasi műemlék református templom harangjátéka. Aztán egyik nap már jó ütemben szólalt meg. De vajon mi történhetett a kettő között?

Hangó István református lelkész elmondta, gond esetén megjelenik egy idős úr, aki felmegy a toronyba.

„Gondolom, ilyenkor átkeni olajjal vagy valamilyen kenőanyaggal a mechanikus szerkezetet, ami az 1940-es évek végén készült. Több részből áll, kalapácsszerkezettel fémrudak szólalnak meg, aminek megtörténik a kihangosítása, hiszen elég messzire hangzik a belvárosban. A negyvenes évektől természetesen már korszerűsítették elektronikával a szerkezetet, aminek karbantartását a város vállalta fel elég régen. Korábban egy fiatalember is dolgozott a harangjáték karbantartójaként. Ez elég nehéz feladat lehet, mert ismerni kell az elektronikus és a mechanikus részt is. Az órával nemcsak akkor kell foglalkozni, amikor megáll, hanem a téli-nyári időszámításnál egyaránt. Tehát elég gyakran jár fel a toronyba a karbantartó, aki van, hogy hamarabb megtudja, hogy gond van a dallammal, mint mi, mert a lelkészi hivatalba ez nem hallatszik, hiába van tőle pár méterre, a templom mégis takarja" – mondta a lelkész, aki találkozott már olyannal is, hogy az óra ugyan megállt, de a dallam továbbra is pontosan jelezte az időt.

A torony aljában szoktak dolgozni

Az óra karbantartása valóban nem a lelkészi hivatalhoz tartozik, a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. végezteti el egy céggel, akinek képviselője névtelenül nyilatkozott.

„Az óratorony tetejében ritkán járnak kollégáim, ott ugyanis csak mutatókat mozgató motorok és mechanika van a világítás és az alkonyatkapcsoló, valamint a harangjátékhoz tartozó hangszórók mellett. Maga az óraszerkezet a torony aljában található. Ide átlagosan néhány hetente járunk ki pontosítás miatt, illetve nyáron egyszer folyamatosan mentek körbe a mutatók, ezt kellett javítani. Az óraszerkezetet, a vezérlést egy egyedi tervezésű, rajzolású és építésű oszcillátor és a hozzá kapcsolódó elektronika képzi, a harangjáték pedig egy régi mechanikus szerkezet, aminek a hangja mikrofonnal és hangszórókkal felerősítve szólal meg a toronyban. Régen hasonló szerkezet volt felelős a híres londoni Big Ben harangjátékért. A dallamot tartalmazó „tárcsa” egyébként cserélhető, ezáltal lehetőség van másik dallamra cserélni a meglévőt, vagy elméletileg akár egyedi dallam telepítésére is megfelelő szerszámozottsággal" – tájékoztatott a cég képviselője, aki felvilágosított arról is, a miskolci Városgazdával kötött szerződésük értelmében rendszeresen ellenőrizniük kell a hozzájuk tartozó órák működését a város számos pontján.

„Ilyenkor az óra közelébe megyünk, és megnézzük a mutatók állását, illetve meghallgatjuk a harangjátékot. De például a virágórát webkamera élőképén is van lehetőség megfigyelni" – nyilatkozta a képviselő, aki hozzátette, cégük fő profilja egyedi szoftverfejlesztés és üzemeltetés főleg webes alkalmazások terén. Valamint elmondta azt is, hogy nem hozzájuk tartozik az Uitzon látható digitális óra, ami sokszor megbízhatatlan.

Ekkor lassul le a dallam

A cég körülbelül négy éve vesz részt a karbantartásban.

„Együtt dolgoztunk egy nyugdíjas szakemberrel, aki korábban évtizedekig csinálta ezt egyedül. Ő rajzolta a vezérlőpanelt, építette az elektronikát, ismeri a rendszer minden elemét. A szerkezet részleteit tőle tanultuk meg, ő pedig villamosmérnöki végzettségének és tapasztalatának köszönhetően, tapasztalati úton ismerte meg a rendszer működését. Van dokumentációnk a panelről és a bekötésről. Ha valamelyik mutató motorjával probléma van, akkor az óra megáll, a vezérlő szerkezet viszont továbbra is tudja a pontos időt, és külön megvezérli a harangjátékot. Előfordulhat a fordítottja is, hogy az óra működik, de a harangjáték nem, hiába közös vezérlés alapján működnek. A dallam effektív lelassulása egyébként nem jellemző, de több okból is előfordulhat: a szerkezet jellegéből fakadóan érzékeny a környezeti hőmérsékletre, hidegben hajlamos lassabban mozogni azonos bemeneti paraméterek mellett. Ennek kiküszöbölésére kapott egy kis fűtést, amely a közvetlen környezetét képes annyira felmelegíteni, hogy a lelassulás többnyire minimális maradjon nagy hidegben is. Vagy oka lehet, hogy mivel mechanikai mozgó alkatrészekről beszélünk, a kopás és a kenés fontos szerepet játszanak a szerkezet megfelelő működésében. Időnként a kenést meg kell ismételni, mert a fokozott súrlódás lassabb működéshez vezet. Vagy a szerkezet jellegéből fakadóan egyébként sem egy tűpontos megoldás, a megmunkált anyagban található tökéletlenségek, illetve az idő során szerzett deformációk közvetlenül befolyásolják a harangjáték időzítését" – kaptuk a választ kérdéseinkre.

Már nem megy a Szent Anna harangjátéka

Több mint egy évtizede készült el egy újabb harangjáték Miskolcon, a Szent Anna templomban. Egy éve állíttatta le Gubala Róbert plébános, mert az ő fülét is bántotta az első perctől hamis dallam.

„2019-ben kerültem ide, a Szent Anna templomba, ahol a nevéhez méltóan a Hozsanna énekeskönyv egyik Szent Anna-énekét szerette volna hárommal ezelőtti elődöm, Zachar Géza plébános megcsináltatni harangjátéknak még a 2010-es év előtt. Be volt programozva, hogy naponta délelőtt 10 órától minden egész órában hallható legyen. Különösen a vége csúszott el a dallamnak, amit egy egyszerű szerkezet adott ki. Mikor megnéztem, úgy láttam, egy zárt szelvényre fel vannak szerelve aluminiumötvözetű tányérok, amiket egy eszköz megkoppint. Maga a hangzás is rövid és tompa volt, ezért mikor utoljára elromlott, végül már nem javíttattam meg. Bizonyára be lehetne igazítani a hangokat is, hogy egy szép dallamot adjanak ki, de úgy gondoltam, ha végre nem más lesz a prioritás, szánunk erre is pénzt, mert ez csak annak a kérdése" – nyilatkozta a plébános, aki azt mondta, Kassán is gyönyörű harangjáték van, így nem tesz le arról, hogy Miskolcon is értékes és megfelelően szépen megszólaló harangok szóljanak.