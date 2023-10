A Magyar Tehetségkutató és Fejlesztő Egyesület „A pedagógus, mint az oktatás jövőformálója a Mesterséges Intelligencia tükrében” címmel szervezett konferenciát Miskolctapolcán pedagógusok számára. A szerdai tanácskozásra a szakemberek elsősorban a sárospataki és a szerencsi tankerülethez tartozó oktatási intézményekből érkeztek. Az egyesület első konferenciája tavasszal volt.

Ahogyan eddig is, így továbbra is az egyesület kiemelt célja, hogy a tehetséggondozást és a társadalmi felzárkóztatást segítse – mondta Farkas Erika, a Magyar Tehetségkutató és Fejlesztő Egyesület elnöke, az esemény szervezője. Projektjeik alkalmával arra törekszenek, hogy önkormányzatokat, civil szerveteket, intézményeket és pedagógus szakembereket vonjanak be tevékenységükbe. A mostani tanácskozás középpontjába állított mesterséges intelligencia tökéletes alap lehet arra, hogy tartalmas, élményekkel teli napot tudjanak együtt tölteni – tette hozzá.

A hagyományok fontosak, de a haladás is

– Kikerülhetetlenül mindennapjaink része lett a digitális tér. A gyermekek ebből a szempontból már egy egészen más világban nőnek fel. Ehhez pedig szülőként és a pedagógusként is alkalmazkodnunk kell – mondta Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke köszöntőjében. Hozzátette: a vármegye önkormányzata számára rendkívül fontos, hogy őrizze, ápolja és tovább adja hagyományait a következő generációnak, de nem szabad lemaradnunk, tanulnunk kell gyermekeinktől, a legújabb tudományokról. – Az oktatásban a gyermekek a legfontosabbak, de mellettük legalább ilyen fontos szereplők a pedagógusok és a szülők is. Ez a hármas egység egyként szükséges, hogy előre mozduljon. A Magyar Tehetségkutató és Fejlesztő Egyesület pedig a terület mindhárom szereplőjére kiemelt figyelmet fordít – tudatta a közgyűlés elnöke.

Helyet követel magának a mesterséges intelligencia

– A mesterséges intelligenciáról egyre többet hallunk. Nem is az a kérdés már, hogy van-e létjogosultsága a mai modern és gyorsan fejlődő világban, hanem az vár válaszra, hogy mekkora teret nyer magának, és mi, emberek hogyan tudjuk okosan használni. A konferencia erre keresi a válaszokat. A programban pedig változatos tudományterületekről kiváló szakemberek kapnak szót. A mesterséges intelligencia egy olyan dimenzió, amely az oktatás szolgálatába állítva lehetőségek tárházát nyithatja meg, és ebből mindenki profitálhat. A gyermek, a pedagógus és a szülő egyaránt – hangsúlyozta Bánné dr. Gál Boglárka.

Kihasználni a lehetőségeit

Az első előadást a témában Rab Árpád, az NKE Információs Társadalom Kutatóintézet tudományos főmunkatársa tartotta. Majd „A pedagógus is ember” címmel Lökkös Attila szociológus, tréner osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Az artifitial intelligence alkalmazásáról a tanórákon Dr. habil. K. Nagy Emese, a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének docense beszélt. A délelőtti előadásokon hallottakat a délután folyamán szekcióüléseken beszélték meg a résztvevők.