A Bírói portrék sorozat évek óta megjelenik a Miskolci Törvényszéken. Idén „Az ember a pulpitus mögött – Bírói porték II.” címmel jelent meg egy új könyv, amelynek bemutatóját pénteken tartották a Miskolci Törvényszéken.

Kutatásokon alapul

A Miskolci Törvényszék idén is sikerrel pályázott az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghirdetett Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás pályázatára.

„Az elmúlt évben új irányként archontológiai kutatásokba kezdtünk a törvényszéken létrehozott Múltkutató Csoport tagjaival” – mondta a Boon.hu-nak dr. Tuzáné dr. Papp Szilvia, a Miskolci Törvényszék elnöke. Hozzátette: ez egy országos pályázat, amit az Országos Bírósági Hivatal elnöke hirdet meg. „A témája az, hogy kutassuk a bírósági múltat. Fontos megjegyezni, hogy nemcsak az épített múltat, hanem a bírói életpályákat is” – mondta. Arról is beszélt, hogy ügyszakonkénti bontásban a bíró elődöket mutatják egy beszélgetés keretében. „Interjún és egyfajta portén keresztül tudjuk látni az ő életüket és a sorsukat is” – hangsúlyozta.

Meghatározó alakokról szól

A könyv a második legnagyobb ügyszakot mutatja be, a büntetőügyszakot a bíróságokon.

„Azokat a meghatározó bírókat, akik már nyugállományba vonultak, de a törvényszék ítélkezését a napjainkra kihatóan is meghatározták ítéleteikkel, a velük készített interjúkban mesélnek a saját személyes sorsukról” – ismertette. Arra is kitért, hogy a könyvben olyan érdekességekről is vallanak, mint például a pályájuk alakulásáról, a nehezebb és emlékezetesebb ügyeikről.