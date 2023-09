A Mezőkövesdi Repülőtéren többféle repülőgéptípussal, például Antonov An-2-es, valamint Cessna 172-es és 207-es, továbbá R-26 Góbé típusú géppel, Apollo Fox Ultrakönnyű repülőgéppel és SF-25 falke motoros vitorlázóval is a levegőbe lehetett emelkedni. A látogatók betekinthettek a klub életébe és az 1950-es évek elején épült, 3500 méter hosszú és 80 méter szélességű futópályával rendelkező repülőtér történetébe is. Emellett veterántraktor-kiállítással, vidámparkkal és gasztroudvarral is várták az érdeklődőket.