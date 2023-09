Az elsős hallgatók eskütételével kezdődött az ünnepség.

Szeretett városom természeti és épített örökségét óvom és gazdagítom. Minden tehetségemmel és tudásommal híven szolgálom Miskolc és polgárainak boldogulását

– mondták a diákok.

Az eskütétel után Csák János kulturális és innovációs miniszter beszélt arról, hogy a kormány nevében partnerséget kínál az egyetemeknek, a tanároknak és a hallgatóknak.

„Csak szövetségben tudjuk kihozni az országból, de a régióból is a legjobbat. A Magyar Állam az elmúlt években nagyon sokat tett azért, hogy az egyetemistáknak minél könnyebb legyen a tudás megszerzése és hasznosítása. A kormány óriási infrastrukturális beruházásokat hajtott végre: itt levéltári és adatkezelési központ jön létre. Tavaly megváltoztattuk a felvételi rendszert, hogy Önök minél jobb környezetben tudjanak tanulni. Az az elvünk, hogy ahol a lehetőség, ott a felelősség. Következő években még több jogosítványt adunk majd át az egyetemek vezetőinek. Az ország szempontjából ugyanis a felsőoktatás stratégiai befektetés. Sok eredményt elértünk, idén többen jelentkeztek a felsőoktatásba, mint tavaly. A Miskolci Egyetemre több mint negyven százalékkal többen jelentkeztek első helyen. Ez óriási eredmény, azt jelzi, ennek az egyetemnek híre és vonzereje van” – mondta a politikus.

Ez a kitűzött cél

A miniszter elmondta, idén 106 ezer hallgatót vettek fel az egyetemek, ezek nyolcvan százaléka állami ösztöndíjat kap.

„Ez tehát befektetés, és tekintsék Önök is annak az itt eltöltött éveket! A tanulás önmagában is érték, de olyan tanulási képességre kell szert tenniük, hogy az állandóan változó világot ki tudják elégíteni. Az állam egyedül nem lenne képes változást hozni, jó partnerre találtunk ebben az egyetemeinkkel. Viszont elvárásaink is vannak velük szemben: versenyképes tudást adjanak hallgatóiknak, akiket arra biztatok, legyenek vállalkozók, akik tudásukból termékeket hoznak létre. Nagyon fontos még, hogy milyen vonzereje van az egyetemeknek. Háromféle hatást néz az állam: gazdasági, intellektuális és társadalmit. Biztos vagyok abban, hogy 2030-ra legalább egy egyetemünk benne lesz a világ száz legjobbja között. Önök az elit tagjai lesznek, hiszen szaktudással rendelkeznek majd, meg tudják szervezni környezetük életét és példaképpé válnak mások előtt. Nagyon sok van tehát a vállukon” – zárta gondolatait Csák János.

Megállíthatatlan az egyetem fejlődése

Horváth Zita, az egyetem rektora beszédében elmondta, egyetlen pillanatig nem bánta meg, hogy ezt az egyetemet választotta tanulmányai színhelyéül.

„Itt voltam egyetemista és itt váltam vezetővé. Higgyék el, jó helyre kerültek, köszönöm, hogy a Miskolci Egyetemet választották. Életük fontos állomása érkezett el, remélhetőleg megkapják mindazt a tudást, ami boldogulásukhoz szükséges: magas szintű szakmai ismereteket, képességet a folyton változó világhoz való alkalmazkodásra, műveltséget, empatikus és a felelős értelmiségi léthez szükséges kompetenciákat. 2020. augusztus 1-jén megtörtént a modellváltás, ami mérföldkő volt az intézmény életében. Elindult az egyetemi infrastruktúra teljes megújítása kormányzati támogatásnak köszönhetően, sikerült megszabadulni az adósságtól több mint négymilliárd forint értékben. Felújítottuk az 1-es kollégiumot, és jövőre elindul az 5-ös és a 6-os kollégiumok felújítása. 2024-ben a Debreceni Egyetemmel közösen rendezzük meg az Európai Egyetemi Játékokat, ami hatezer sportolót és kíséretét jelenti. Megújult a teljes WIFI-hálózat, képzéseink teljes átalakítása pedig folyamatban van” – mondta a rektor.

Amit kínál a Miskolci Egyetem

Nyolc karon háromszáz szakkal, hét doktori iskolával várják hallgatóikat, közülük számtalan képzés angol nyelven is folyik.

„Széleskörű vállalati kapcsolatrendeszerrel rendelkezünk, ami lehetőséget ad a duális képzésekre – folytatta Horváth Zita. – Család- és hallgatóbarát egyetem vagyunk. A selmeci hagyományok a világörökség részét képezik. Azt javaslom, éljenek az általunk kínált lehetőségekkel, és kívánom, legyenek büszkék arra, hogy egy nagy múltú egyetemen tanulhatnak, mint ahogy mi is büszkék leszük Önökre diplomaosztójukon. És azt kívánom még, teljesedjen ki minden álmuk. Kodály szavaival élve: Kis ország vagyunk, nem engedhetjük meg magunknak a műveletlenséget” – mondta a rektor.