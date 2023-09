Rákérdeztünk, hogy miért hagyták ki a szervezeteket az új mentetrend megalkotásából. Badány Lajos azt válaszolta, hogy a mentrend megalkotása szakmai kérdés. „Olyan irányú változás nem következik be, hiszen ugyanazt a feladatot látják el a munkavállalók, mint eddig” – válaszolta. Azt is megkérdeztük az alpolgármestertől, hogy mit szól ahhoz, hogy a szakszervezetek szeretnék még a kihirdetése előtt visszavonatni a menetrend tervezetét, mert szerintük nincs egy sűrűbb menetrendre elegendő apparátusuk. Az alpolgármester azt válaszolta, hogy valóban szűkös a mozgásterük, de el tudják indítani a programot. Azt, hogy a későbbiekben mi lesz, ő sem tudta megmondani. „Hosszabb távon mindenképp beavatkozásra lesz szükség, hiszen az elmúlt hónapokban is több sofőr távozott a cégtől” – ismertette. Azt is megtudtuk, hogy az MVK a jövőben továbbra is bérel buszokat más városoktól.