Bárányba borul szeptember utolsó hétvégéje, így hirdetik a szervezők a pénteki, szombati programot, amikor országszerte számtalan étterem kínál kedvezményes áron bárányból és juhból készült ételeket.

A Juh Terméktanács és spanyol testvérszervezetének (Interovic - La Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne) kitűzött célja a juhhús újrapozícionálása és fogyasztásának népszerűsítése, írják közleményükben a szervezők. Mint fogalmaznak, a cél érdekében immáron a hatodik éve, évente két alkalommal hirdetik meg az európai uniós támogatású Bárány Napokat, és csábítják ennek az egészséges, a magyar gasztronómiában fontos szerepet betöltő és mindemellett – megfogalmazásuk szerint – felettébb ínycsiklandó húsfajtának a fogyasztására az érdeklődőket.

Az eseménysorozat évről évre egyre növekvő népszerűségnek örvend hazánkban. Az idei évben, a tavaszi és az őszi esemény alkalmával egyaránt, országszerte félszáz étterem csatlakozott a Bárány Napokhoz. A közreműködő éttermek kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a vendégek az ízlésükhöz illeszkedő hagyományos vagy nemzetközi bárányhúsos ételek széles kínálatát kóstolhassák meg, és valódi kulináris kalandban legyen részük.

A Bárány Napok programsorozat kiváló alkalmat nyújt a juh- és bárányhús termékek jó megítélésének növelésére, jelentőségük és pozitív hatásaik ismertetésére. Mindemellett azok is élvezetik a húsfajta különleges ízvilágát és tápanyagokban gazdag jellegét, akik korábban csak ritkán vagy egyáltalán nem kóstoltak még ilyen jellegű ételeket. Vármegyénkben is számtalan étterem veszt részt a programban, köztük az edelényi A bárány étterem, vagy a sárospataki A Boros Borbár, de ott a listán többek között a lillafüredi Hotel Tókert Étterem és a mezőkövesdi Turul Étterem is.