„A vállalat megújuló energiaforrásokat használ majd, amely azért fontos, mert így hazánk úgy növeli a gazdasági eredményeit, hogy közben csökkentik a károsanyag kibocsátását” – húzta alá a miniszter. Azt is elmondta, hogy a cégnek több országban is van gyára, így komoly gazdasági versenyre volt szükség, hogy elnyerje Miskolc a beruházást. „Kétségtelenül kivételes időszakban élhetünk, akik majd írnak róla a történelemkönyvekben, hosszú fejezetet kell majd szentelniük annak, hogy hogyan változott az életünk néhány év alatt”. Hozzátette: korábban nem nagyon fordult elő, hogy három év alatt kétszer is felforduljon a világ és annak gazdasága. „Először a koronavírus-járvány, majd a szomszédunkban zajló háború lett hatással a hétköznapjainkra” – mutatott rá. Azt is elmondta, hogy Európára egy világos és fejlődő gazdasági modell volt jellemző. „Nyugatról érkezett a modern technológia, a keletiek pedig hozták az energiahordozókat, azonban az említett két felfordulás ennek a modellnek vágta keresztbe az útját, és egyelőre nem világos, hogy ehelyett mi fog következni” – hangsúlyozta. Arra is rámutatott, hogy látszik az a tendencia, miszerint többen érdekeltek abban, hogy világ újra a blokkosodás irányába haladjon. „Mi ezt a leghatározottabban ellenezzük, és inkább az összeköttetéseket és az együttműködéseket szeretnénk látni a következő években” – mondta.

További együttműködésekre törekszenek

A miniszter arról is beszélt, hogy a német vállalatok rendkívül fontos szerepet töltenek be Magyarország gazdaságában, így abban is, hogy minden turbulencia dacára is sikerüljön fenntartani a növekedési pályát. „A német vállalatok rendkívül fontos szerepet játszottak korábban és most is a magyar gazdasági életben, hogy folyamatos fejlődési pályán tudjuk tartani a hazai gazdaságot” – hangsúlyozta. Arra is rámutatott, hogy Németország a legnagyobb beruházó hazánkban hatezer vállalattal, amelyek háromszázezer embernek adnak munkát. „Ezzel együtt a legnagyobb kereskedelmi partnerünk is, a kétoldalú kereskedelem volumene tavaly megközelítette, idén pedig minden bizonnyal el is fogja érni a 70 milliárd eurót” – mondta. A miniszter kiemelte, hogy minden nehézség ellenére tavaly három rekordot is sikerült megdöntenie a gazdaságnak: rekordszámú beruházás érkezett hazánkba, rekordszámban exportált a hazai gazdaság és a legmagasabbak a foglalkoztatási mutatók. „Az idei esztendőben az infláció letörése volt a fókuszban, a jövő év pedig a gazdaság újraépítéséről fog szólni. A magyar gazdaság alappillérjét az autóipar jelenti, mintegy 30 százalékban ez adja a gazdaság feldolgozóipari részét” – hangsúlyozta. Rámutatott: az autóipar termelési értéke megdöntötte a tízezer milliárd forintot. „Az elmúlt időszakban több kísérletet tettek annak érdekében, hogy elijesszék a német vállalatokat Magyarországról, azonban jó látni, hogy a beruházók nem ülnek fel a propagandának és a külföldi politikai zsarolásnak, és egyre-másra hozzák Magyarországra a beruházásaikat” – emelte ki.

A beruházások hosszútávon biztosítják a vidék fejlődését

Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy néhány hét alatt több mint százmilliárd forintot érő beruhását sikerült hozni a térségbe. „Olyan beruházások ezek, amelyek innovatívak és hosszútávon tudják biztosítani a települések fejlődését” – hangsúlyozta. Hozzátette: olyan vállalatok is érkeznek, amelyek jelentős szerepet töltenek be az alkatrészgyártó piacon. „Az egész világ gazdaságát is meghatározza majd, hogy melyik ország fog tudni profitálni az autógyártás elektromos alapokra való áttéréséből” – mondta. Rámutatott: az Európai Parlament elfogadott egy olyan határozatot, amely szerint 2035-től csak klímasemleges és elektromosautókat lehet majd újonnan értékesíteni. Meleghy Gyula, a cég elnök-vezérigazgatója arról beszélt, nagy öröm számukra, hogy Miskolcon indíthatnak egy újabb beruházást. „Minden partnerünknek tudunk majd szállítani innen alkatrészeket, többek között a debreceni BMW-gyár számára” – mondta. A város földrajzi fekvése is fontos volt, illetve az is, hogy kiváló munkaerőpiaci erővel rendelkezik a vidék, és ez a vállalat számára kiemelkedően fontos.