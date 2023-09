Az elektromosjármű-ipar rohamléptekben fejlődik, ebben Magyarország az élbolyban található. Az új üzemek gyártási folyamata során hatalmas mennyiségű technológiai hulladék keletkezik, amely megfelelő, helyi, biztonságos és tiszta kezelést igényel. Iztok Seljak, az Andrada társalapítója rámutatott: az EU kéréseit és előírásait figyelembe véve kifejlesztettek egy újrahasznosítási technológiát, amely a legbiztonságosabb és legtisztább, az emberekre és a környezetre káros hatásoktól mentes. Alsózsolcát pedig a Miskolci Egyetem közelsége miatt választották. Iztok Seljak szerint ez a beruházás Alsózsolca számára nem veszély, hanem lehetőség, amivel eddig csak a németek és a svájciak tudtak élni. A szakember szerint abban viszont hibáztak, hogy nem tájékoztatták megfelelően a lakosságát, pont ezért a jövőben bárkinek az aggályára választ adnak, partnerek lesznek, továbbá önként a legszigorúbb szabványoknak is idő előtt eleget tesznek, s jelentősen kibővítik az engedélykérelmük dokumentációját.

Meglepte a beruházás helyi fogadtatása?

Őszintén meglepett. Tudtuk, hogy minden új technológia kérdéseket vet fel, ezért a kezdetektől konkrét érvekkel és prezentációkkal, többek között egy „nyílt ajtós találkozóval” igyekeztünk elmagyarázni, hogy miről szól ez a beruházás, hogy az Andrada megoldást kínál a biztonságos és tiszta akkumulátor-újrahasznosításra.

Nem érzi úgy, hogy a kommunikációjuk kudarcot vallott?

De, sajnos. Sokszor alaptalanul, de esetenként joggal kritizáltak minket. Az is tény ugyanakkor, hogy ma is szívélyesen üdvözölnek minket a vállalkozók, a fiatalok, a mérnökök, a villanyszerelők, a mechatronikus szakemberek, azok, akik vonzó, biztonságos és fenntartható munkahelyeket és egyéb együttműködési lehetőségeket látnak bennünk. Ez sokat jelent számunkra.

Miért Magyarországot, azon belül Alsózsolca helyszínét tartották alkalmasnak a tervezett beruházásra?

Azért döntöttünk Magyarország mellett, mert az új magyarországi gyárak gyártási folyamata során hatalmas mennyiségű technológiai hulladék keletkezik, amely megfelelő, helyi, biztonságos és tiszta kezelést igényel. Ezért az EU kéréseit és előírásait figyelembe véve kifejlesztettünk egy újrahasznosítási technológiát, amely a legbiztonságosabb és legtisztább, az emberekre és a környezetre káros hatásoktól mentes. Ezt hozzuk Magyarországra.

De miért pont Alsózsolca?

A Miskolci Egyetem – amellyel együtt fejlesztjük tovább a technológiánkat – közelsége miatt, valamint a környék ipari hagyományai miatt. Meggyőződésünk, hogy Alsózsolca számára ez a beruházás nem veszély, hanem lehetőség. A város ezzel felkerül a biztonságos és tiszta Li-ion-újrahasznosítás világtérképére.

Európában van már ehhez hasonló?

Igen, de eddig csak német és svájci településen. Csak ez a két ország rendelkezik hasonlóan modern és környezetbarát újrahasznosítási képességgel.

Mi a jelentősége annak, hogy egy szlovén cég fejlett ártalmatlanítási és feldolgozási technológiát hoz Magyarországra?

Mi a szomszédból jövünk. Szlovénia az EU környezetvédelemben egyik leginkább elkötelezett országa.

Nem azért jövünk ide, hogy szennyezzünk, hanem hogy megoldjuk a gyártással óhatatlanul együtt járó hulladékproblémát.

A mi fejlesztésünk támogatni tudja azt, hogy a most intenzíven fejlődő akkumulátoriparban európai cégek, ezeken belül is magyar cégek és technológiák meghatározó szerephez jussanak. Különösen, ha olyan élvonalbeli megoldásokat hoznak globális szinten, mint az Andrada.

Mit nyerne az önkormányzat a tervezett üzem jelenlétével?

Nos, ami azt illeti, Alsózsolca egy világelső, biztonságos és tiszta Li-ion-újrahasznosítási technológiával világviszonylatban is vezető helyre kerülne ebben a szegmensben, ami más csúcstechnológiai iparágakat is idevonzhat a térségbe. Hiszen az itt újrahasznosított lítium, alumínium, réz és más értékes fémeket nyersanyagként használhatják fel. Így Alsózsolca és Miskolc az elektromos mobilitás köré épülő jövőbeli csúcstechnológiai iparágak egyik központjává is válhat. Az Andrada emellett önmagában is 200 szakképzettmunkahelyet biztosít majd a helyi lakosok számára, és támogatja a helyi közösséget, ahonnan a munkavállalóink érkeznek, valamint családjaikat – iskolákat, jótékonysági szervezeteket, zöld fenntarthatósági projekteket.

Iztok Seljak azt ígéri, minden szükséges információt meg fognak adni ahhoz, hogy az itt élők megbizonyosodhassanak arról, hogy a technológiájuk sem a biztonságra, sem az egészségre nem jelent kockázatot

Fotó: RZ

Milyen befektetők állnak a beruházás mögött? Milyen tapasztalatuk van ezen a téren?

Én magam a Hidria társtulajdonosaként több mint 3 évtizede vagyok az autóiparban, a Hidriával – amelynek termékei Európa villanymotorjainak harmadában benne vannak – 2016-ban európai ökodíjat nyertünk. Sikeresen vagyunk jelen Magyarországon Gyöngyösön is. Az üzlettársam, Peter Tibaut fontos szerepet játszott a Li-ion-akkumulátorok fejlesztésében az osztrák Magna Steyrnél, ezért ismeri a jövőbeli akkumulátortípusokat, valamint a biztonságos és tiszta újrahasznosításuk módját. Mi elsősorban felelős szakemberek vagyunk, és hosszú távra tervezünk. Több millió eurót fektetünk be ebbe a beruházásba a saját vagyonunkból.

Az ellenállás a beruházással szemben nem csitul. Mi a tervük?

Értjük és komolyan vesszük az aggodalmakat. Az európai üzleti normáknak megfelelően működünk, és nem hagyhatjuk figyelmen kívül az érintettek véleményét. Ezért

azt a felelős döntést hoztuk, hogy önként a legszigorúbb szabványoknak is idő előtt eleget teszünk, jelentősen kibővítjük az engedélykérelmünk dokumentációját.

Az előzetes vizsgálati eljárás helyett – megelőzve a hatóság esetleges ilyen irányú kérését – környezeti hatásvizsgálati eljárást kezdeményezünk, amelynek részleteiről folyamatosan tájékoztatjuk a nyilvánosságot. Megnyugtató és transzparens választ szeretnénk adni minden kérdésre, bárkitől jöjjön is. Minden szükséges információt meg fogunk tehát adni ahhoz, hogy a közelben élők megbizonyosodhassanak arról, hogy technológiánk nem jelent kockázatot a biztonságukra és az egészségükre. Őszintén sajnáljuk, hogy mindezt nem tettük meg korábban. De abban is biztosak vagyunk, hogy egy jó cél érdekében dolgozunk. A legtisztább technológiát biztosítjuk a fejlődő magyar akkumulátorágazat és az elektromos mobilitási iparág számára. Biztos vagyok abban, hogy vállalatunk jelentős mértékben tud hozzájárulni majd az üzemnek helyet adó településen élők életszínvonalának emelkedéséhez is.