Komplex mentési tevékenységet folytat a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat, hiszen eltűnt személyt is keresnek kutyák segítségével, műszaki mentést és eltűnt személy felkutatását is vállalják búvár technikával, illetve magasból és mélyből mentést is kötéltechnikával. Mindezt önkéntes szervezetként a magánéletük mellett.

Forrás: Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat

Erről is mesélt Horváth Imrének, a Sziréna című podcast szerkesztőjének Golej Szabolcs, a Neptun vezetője. A beszélgetést meghallgathatják csütörtökön 20 órától a boon.hu-n.