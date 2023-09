Andrássy Gyula gróf születésének 200. évfordulója alkalmából rendeztek konferenciát Sátoraljaújhelyen az önkormányzat, valamint a Kazinczy Ferenc Múzeum szervezésében, amelynek a fővédnöki tisztét Kövér László a Magyar Országgyűlés elnöke vállalta el.

A rendezvény megnyitóján Szamosvölgyi Péter polgármester elmondta: amikor diák volt, a történelemkönyvek méltatlanul kevés helyet szentelnek Andrássy Gyula munkásságának. „Pedig minden feltörekvő generációnak szüksége van példaképekre. Nyilván nem járhat be mindenki ilyen léptékű karriert, de amit lehet, felhasználhat példájából a saját életében” – fogalmazott a polgármester. A grófnak változatos, kalandos, fordulatokkal teli élete volt, de az sohasem változott, hogy mindig a haza érdekét tartotta elsődlegesen szem előtt – mondta Szamosvölgyi Péter.

Kalandos életút

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes kifejtette: ha Andrássy Gyula életének történetét valaki letenné egy hollywood-i filmrendező asztalára, az valószínűleg csak annyit kérdezne, ki írta ezt a fordulatos forgatókönyvet? Volt szabadságharcos, halálraítélt, megjárta az emigrációt, majd annak az uralkodónak a fejére tette a koronát, aki leverte a szabadságharcot – foglalta össze a gróf életének legnagyobb fordulatait az államtitkár.

Panyi Miklós a konferencián

Fotó: Bódisz Attila

Hozzátette: ma már alapvetésnek gondoljuk, hogy az 1867-ben megtörtént kiegyezés után jöttek a boldog békeidők, pedig a nemzetközi politikai viszonyokat tekintve ez akkoriban nem tűnt ennyire egyértelműnek. A tizenkilencedik század második felében mégis töretlen gazdasági és társadalmi fejlődésnek indult az ország és Deák Ferenc mellett ebben komoly szerepe volt Andrássynak – közölte. Panyi Miklós aláhúzta: munkájával nemcsak a kiegyezés utáni időszakot, de a következő négy évtizedet is megalapozta, egy partnerséget kereső, jó viszont ápoló Magyarországot hagyott maga után. Hangsúlyozta: az emlékezés arra is lehetőséget ad, hogy újra áttekintsük, ki is volt Andrássy Gyula, újraértékeljük azon tetteit, amelyek a ma embere számára is példát, mértéket adhatnak.

Kiállítás is nyílt

Az Andrássy 200 elnevezésű emlékévet a sátoraljaújhelyi önkormányzat idén márciusban nyitotta meg a mai Szlovákia területén található tőketerebesi Andrássy-kastélyban, amelynek a parkjában található mauzóleumban a gróf nyugszik. A későbbi magyar miniszterelnök, valamint az Osztrák-Magyar Monarchia külügyminisztere előzőleg Zemplén vármegye, azon belül is Sátoraljaújhely követe volt az országgyűlésben, valamint egy időben a főispáni tisztséget is betöltötte ugyanitt.

A város egész évre való programsorozatot hirdetett az emlékév kapcsán, ennek része volt a konferencia, amelynek a kor, valamint az egykori miniszterelnök életének legavatottabb ismerői adtak elő. Dr. Ringer István, a Kazinczy Múzeum igazgatója megjegyezte: Sátoraljaújhely olyan város, ahol a múzeumok, civil szervezetek és az önkormányzat együtt tudnak dolgozni egy közös cél érdekében. A program részeként megnyitották Szoboszlay Marcell fotókiállítását, aki az Andrássy emlékhelyek mai állapotát mutatja be képein keresztül.