Hosszú hónapok óta munkálkodnak az építők az avasi kilátó megújításán. A Boon.hu cikkeiben figyelemmel kíséri a munkálatok minden fotnos fázisát. Az Avas kilátó átalakításának célja hogy „az épület karakteres, bejáratott és ismert jelképszerűségének megőrzése mellett korszerű, az átalakítás korának ismérveit is felvonultató épület jöjjön létre”. Az elképzelés szerint törekednek az eredeti megjelenés, a felületek, az anyagok, az arányok megtartására és visszaállítására.

A kilátó melletti területen is megkezdődött az amfiteátrum szerű épület alapozása is. Az építmény szabadtéri előadóestek, zenei rendezvények, koncertek, fogadások megtartására is alkalmas lesz és üzlethelyiségek is lesznek bene.

Panoráma a városra

A kilátó alatti, korábban rendezetlen, elhanyagolt zöldfelületekkel rendelkező, közel 400 négyzetméteres területről kitűnő panoráma nyílik a városra. Az ide tervezett, pergolás árnyékolással ellátott sétány lehetőséget biztosít arra, hogy a látogatók kellemes környezetben, lugassal árnyékolt padokon ülve vagy sétálva élvezhessék a kilátást. A tervezett fa szerkezetű pergola a kilátóhoz illeszkedő, ugyanakkor modernebb formavilágú. A körút és Mendikás út csatlakozásánál régi, terméskőből épült lépcső található, rendkívül rossz állapotban. Elbontása után új szerkezetet építenek, mely a körút nyomvonalán öt, közel azonos geometriájú fellépővel és jó 2 méter szélességgel készül.

A körsétány mellett 9 alacsony fénypontmagasságú, úgynevezett pollerlámpát helyeznek el. A terület bútorozását, berendezését 7 paddal, 3 hulladékgyűjtővel és egy információs oszloppal oldják meg. A sétány mentén 430 alacsony és talajtakaró cserjét ültetnek ki.

Lejjebb is lesz megújulás

Ugyancsak a projekt része, hogy Avas belváros felőli aljában, a Toronyalja utca teljes hosszában felszedik és újrarakják a nagykockakő burkolatot a meglévő kövek felhasználásával mintegy 400 négyzetméter területen. A jelenlegi aszfalt burkolatú szakaszokat is elbontják és azok burkolatát is kockakőre cserélik.