A Vármegyeháza dísztermében gyűltek össze a szakemberek, akiket elsőként Bánné dr. Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke köszöntött. Külön kiemelte, hogy Tuzson Bence kinevezését követően igazságügyi miniszterként először a mi vármegyénkbe látogatott el. Majd hozzátette: fontos, hogy a jó ügyekért összefogjanak, ebben benne van politikai együttműködés, vagy a hatékony együtt cselekvés is, amihez reményteljesen kell hozzáállni.

Lelki támogatásra van szükség

Nagyon sokáig nem koncentrált arra a büntető politika, hogy az áldozatokkal is foglalkozzon. Ez nem magyar jelenség volt, világszintű. Európában először Németországban kezdték el kidolgozni a rendszert – mondta Tuzson Bence igazságügyi miniszter. Ma már 11 helyen van áldozatsegítő központ vagy pont Magyarországon. Az áldozatok többnyire kiszolgáltatott helyzetben vannak, anyagi segítségre is, de sokkal inkább lelki támogatásra van szükségük – hangsúlyozta a miniszter. Hiszen vannak esetek, amikor még az is kérdés, hogy egyáltalán beszéljen-e róla, hogy bűncselekmény áldozatává vált. Ez az ember a központban információt, jogi segítséget kap, megtudja, kihez fordulhat. A társadalomba való visszailleszkedésnek egyik legfontosabb eleme azonban a lelki segítségnyújtás – jegyezte meg Tuzson Bence.

Munkájukkal sok embernek segítenek

Amióta 5 évvel ezelőtt létre jött Miskolcon az ÁSK, azóta mintegy ötezer olyan eset volt, amikor valamilyen segítséget tudtak adni. Újabb lépést tettek, amivel most bővíteni tudták a központot, de az csak tégla, vakolat, festék – fogalmazott a miniszter, ugyanis az üres teret tartalommal kell megtölteni. Azok tudják ezt véghez vinni, akik lelkesedéssel, nagy szakmai értékük hozzáadásával dolgoznak azért, hogy az emberek, akik felkeresik a központot, tényleges segítséget kapjanak. Az igazságügyi miniszter beszélt még a minisztérium további céljairól is. Arról, hogy az elkövetkező időkben szükség lesz a magyar jogalkotás néhány kérdését felülvizsgálni, és bizonyos területeket a változások biztosan érinteni fognak.

Évről-évre egyre többen tudnak róla

Az országban másodikként, vidéken elsőként Miskolcon létesült áldozatsegítő központ, ami a kiemelt kormányzati figyelmet bizonyítja – mondta Menyhárt Szabolcs, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója. 2020-ban jött létre az a megállapodás az Igazságügyi Minisztérium és a Kormányhivatal között, amely még szorosabbá fűzte az együttműködést a területen. Abban az évben több mint hetven, 2021-ben, már több mint száz kérelmet bíráltak el, 2022-ben pedig már közel háromszázat.

Az áldozatvédelemben az egyik főszerep a rendőrségnek jut, hiszen ez a szervezet kerül először kapcsolatba a sértettel – hangoztatta Czinege László, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Rendőr-főkapitányság főkapitánya. Az utóbbi években a bűncselekmények száma csökkent a vármegyében, mintegy 51 százalékkal. A krízis helyzetben lévő emberek egyénre szabott támogatása pedig sokat fejlődött a központ működésének köszönhetően – tette hozzá a főkapitány.