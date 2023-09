Befejeződött Arnóton a csapadékvíz elvezető csatornahálózat pályázati forrásból történt felújítása, a beruházás átadási ünnepségét tartották csütörtökön délután. Az ünnepségen beszédet mondott Üveges István, Arnót község polgármestere, aki hangsúlyozta, hogy a település a nehezebb gazdasági idők ellenére is is fejlődik.

„Idén már a harmadik nagyobb méretű átadást tudhatjuk magunk mögött, és reméljük, hogy a jövőben is minél több beruházást tudunk végrehajtani a településen” – mondta. Arról is szólt, hogy a beruházás jelentős a település életében, mivel a fekvése miatt fontos a csapadékvíz elvezetése. „A jelenlegi kormányzat vidékbarát politikát folytat, amelynek Arnót is nagy nyertese” – hangsúlyozta.

Folyamatos fejlődés jellemzi a települést

Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy ismét egy jelentős beruházásról számolhatnak be.

„Ugyan ez a fejlesztés nem látványos, de szélsőséges időjárás esetén fontos a megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer, amely számos utcán megtalálható a településen” – mondta. A képviselő arra is rámutatott, hogy az elmúlt években számos utat, járdát újítottak fel a kormány és az Európai Uniós támogatások révén.

„Megtisztelő, hogy közbenjárhattam ezekért a támogatásokért, hiszen mindegyik az itt élők életét könnyíti meg” – húzta alá.

Oláh Gábor, a területfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, öröm számára, hogy személyesen is megtapasztalhatja azokat a projekteket, amelyeket a minisztériumok jóvá hagynak. „Mintegy tízezer hasonló projekt indult meg az elmúlt időszakban. Azért fontos, hogy ezek a beruházások meg tudjanak valósulni, mert az a cél, hogy az itt elő emberek élete könnyebb legyen” – mondta. Rámutatott: ezek a beruházások nemcsak az itt élőknek fontos, hanem az ide érkező beruházók számára is.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósult beruházás során a település négy utcájában (Alkotmány, továbbá Széchenyi és Ady Endre, valamint Dankó Pista utcák) a csapadékvíz elvezető csatornahálózat felújítása összesen 2272 méter építési hosszúságban készült el.