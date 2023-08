Jantyik Zsolt és csapata a vasgyári közösségi tér, mint lehetséges Látópont mindennapjaiba nyerhetett betekintést. A Factory Aréna is Látóponttá válhat, ezért kereste fel kedden a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület munkacsoportja a vasgyári közösségi teret. A tapasztaltakról kérdeztük az elnököt.

„Zseniális volt, amit láttam… Szerintem ezt nagyon kellene segíteni mindenkinek, jól működhetne egy kis segítséggel, főleg egy ilyen energiaválságos világban. Fiataloknak szól, s ez nagyon rendben van. Ilyen nincsen máshol, egyedülálló. Minden elismerésem Egri Zsuzsáéknak. Le a kalappal!”

Jantyik Zsolt azt is elárulta, a kedvence az volt, amikor szivacságyba mentek le a fiatalok biciklivel, rollerrel a magasból.

„Én nézve is tudom élvezni ezeket a játékokat. A falmászás is világszínvonalú, nagyon tetszett az is. Szerintem itt nincs kérdés, beadják a jelentkezést, aztán el fogjuk fogadni” – mondta az elnök.

A Látópontok közösségi színterek, közművelődési intézmények, civil szervezetek, ahol bemutatható, megérthető és eltanulható valamely közösség jó gyakorlata. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében jelenleg a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. szerepel a Látópontok listáján; a közel 80 helyszínt számláló lajstromhoz csatlakozhat a Factory.

A Factory Aréna az extrém sportok központja és az underground kultúra fellegvára lett az elmúlt tíz évben Miskolcon a Vasgyár területén és régiós viszonylatban is.