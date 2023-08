Vármegyénk nagyobb városaiban már van hagyománya annak, hogy a társasházak tűzfalát művészi módon kifestik. Ezen felbuzdulva egy hölgy a közösségi médiában osztotta meg a témával kapcsolatos ötletét, hogy gyermekrajzpályázatot indítana, amelynek győztes alkotását szívesen látná egy tűzfalon. Megkerestük az ötletgazdát, aki örömmel vette közreműködésünket a kezdeményezése kapcsán.

Gyerekeket ösztönözne

„Pár hónapja gondolkozom azon, hogy szeretnék egy kezdeményezést indítani. Azonban nem tudom még, hogyan lehetne ezt megvalósítani. Az az ötlet pattant ki a fejemből, hogy egy rajzpályázatot szeretnék hirdetni gyerekeknek” – foglalta össze Schlezák-Szabó Roxána, aki elárulta, hogy maga is művészlélek. „Arra gondoltam, hogyha már vannak kis művészlelkek, akik szeretnek alkotni és így kifejezni magukat, micsoda elismerés lenne számukra, ha az ő rajzuk, festményük, alkotásuk díszítené valamelyik borsodi épület falát. Milyen büszkén mutathatná a győztes gyerkőc még akár évek múlva is az épületet másoknak, hogy igen az az ő munkája.”

Barcika védjegye

A Kolorcity városimázsú Kazincbarcikán, minden évben pályázatot írnak ki arra, hogy kinek az alkotása kerülhet fel a házak tűzfalára. A Barcika Art munkatársa, érdeklődésünkre nyitottan fogadta ezt az ötletet is.

- Mostanra több mint 40 házon található festmény városunkban. Tíz évvel indult el a házfalak kifestése különböző technikákkal, amikor a Kolorcity városmárka kezdeményezés elkezdett megvalósulni – nyilatkozta szerkesztőségünknek Kalácska Viola, a Barcika Art Nonprofit Kft. szervezője. - Saját pályázati rendszert alakítottunk ki. Erre évről évre jelentkezhetnek a különböző alkotók más-más tematikában, amit a környezet és a választott épület alapján határozunk meg. Időnként amatőr alkotóknak is írunk ki pályázatot, máskor pedig végzettséghez kötjük, hogy a jelentkezőknek már legyen valamilyen gyakorlata a térábrázolásban. A társasházak lakóközösségei szoktak megkeresni minket, akik mindig nagyon örülnek, hogyha a házukra rákerül egy alkotás. Velük együttműködésben határozzuk meg, hogy melyik falfelületeket szeretnénk használni. Komplett művészeti csapattal dolgozunk együtt, akik tudják, hogy hogyan tudják úgy felnagyítani a győztes pályamunkákat, hogy nagyban is jól mutassanak. A szerencsés legjobbakat szakmai zsűri választja ki.

Bölcsődei falra

A hölgyéhez hasonló kezdeményezésekkel a Barcika Art Nonprofit Kft. munkatársait érdemes keresni,

- A beérkező kéréseket minden koordináció alkalmával megbeszéljük a kollégákkal. Miután felvettük az adatokat, ki is tudjuk küldeni az éppen aktuális pályázati hirdetményt, amire már lehet is jelentkezni. A gyermekrajzpályázat ötletét is szívesen várjuk Kazincbarcikára és az ötletgazdát, akivel személyesen konzultálnánk ennek formájáról. Azt persze érdemes tudni, hogy ennek jogi vonatkozásai is vannak. Természetesen az alkotót mindig megjelöljük, de le kell mondani részünkre a szerzői jogról. Lényeges, hogy később ne kerüljön fel egy másik házfalra az alkotás, és egyedi szellemi termék legyen. Egyébként már vannak olyan bölcsődék falára készült festések a városban, amelyek gyerekrajzokból származnak. Úgyhogy ez egy járható út – hangsúlyozta Kalácska Viola.

Az ötlettel kapcsolatban a miskolci városháza sajtóosztályát is megkerestük, de egyelőre nem érkezett válasz a kérdéseinkre, amint megkapjuk, közöljük. Egyébként Miskolcon is van hagyománya a házfalak művészi kifestésének, amiről a Miskolc Blog is beszámol, hivatkozva egy portálunkon már nem olvasható 2007-es írásunkra. A bejegyzés alatti kommentek között Juhász-Nagy Balázs, Kazincbarcika főépítészének hozzászólása is olvasható.