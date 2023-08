Az eső miatt egy órás késéssel kezdődő rendezvényt Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg, aki kiemelte, hogy idén a vágta összekapcsolódik a járási térségi nappal is, így még különlegesebb az idei esemény. A helyi identitás erősítésének egyik fontos eleme ez a rendezvény, és a helyi közösségek erősítését is szolgálja – hangsúlyozta. Majd kiemelte, „mi, magyarok egy lovas nemzet vagyunk, ahogy a vármegyénk is lovas vármegye. Így identitásunk fontos eleme a ló, a lóval való foglalkozás, a lótartás. Az európai lovasélet eszköztára pedig magyar gyökerekhez nyúlik vissza. A középkorban a magyar puszta látta el Európát a legjobb hátaslovakkal, és nemzetünk évszázadok óta híres kitűnő lófajtáiról és lovas sportjáról is”- emelte ki az elnök. „Hagyományok és identitás egyszerre mutatkozok meg ebben a rendezvényben” – szögezte le a megyei közgyűlés elnöke.

Majd dr. Koncz Zsófia miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő vette át a szót, aki a térség nagy büszkeségének nevezete a Borsodi Vágtát, hiszen mindenki szeme ilyenkor Hermádkakra, Belegrádra figyel. Arról is tájékoztatott, hogy idén a Nemzeti Vágta Szilvásváradon lesz, ami ugyancsak egy ikonikus hely a lótenyésztés szempontjából. Ezt követően egy érdekességre hívta fel a hallgatóság figyelmét „nem tudom van -e még egy olyan nép, ahol a lónak a színét több mint 300 szóval lehet jellemezni, mi magyarok erre is képesek vagyunk”. Majd gyermekkori emlékeket idézett a lovakkal kapcsolatban a politikus. A beszédek után Mike Martin református lelkész megszentelte a pályát és megáldotta a versenyzőket. A pályabejárás után a Kishuszárok versenyével kezdődtek el a futamok.