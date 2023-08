A sort Molnár Anikó kezdi, a Való Világ című reality műsorban ismekedtek meg még Majka RTL-es múltjában. Majd őt követi Lékai-Kiss Ramóna, akivel - mint írják -, rendkívül viharos volt a kapcsolatuk, bár ennek ellenére Majka meg is kérte Rami kezét. Végül szakítottak, mert az ózdi rapper rajtakapta barátnőjét a focista Tóth Norbival. De Spitz Tünde állítása szerint Majka vele csalta Kiss Ramónát, Majka azonban tagadta a vádakat. Tünde mindenesetre elérte, hogy Majka és Rami szakítsanak. A negyedik hölgy a cikkben Fresh Andi, aki össze is költözött Majkával, de kapcsolatuknak Andi féltékenysége vetett véget, ami nem volt alaptalan – áll a lapban. Debreczeni Zitát, Harsányi Leventétől szerette el az ózdi szívtipró, akivel nagyon korán össze is bútoroztak, de a kapcsolatuknak a féltékenység vetett véget. Majka egyik leghosszabb kapcsolata Zana Katica modellel volt, akivel a Mr. És Mrs. televízós műsorban is szerepeltek, de a műsor után nem sokkal a kapcsolatuknak is vége lett.