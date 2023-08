Egy helyi lakos tett közzé fotókat az elszabadult állatokról egy miskolci csoportban a közösségi médiában, amelyek, bejegyzése szerint az Árok utcában készültek. Azt is megosztotta, hogy csengővel a nyakukban a két ló és a szamár feltrappoltak azon az úton, ahol jöttek. Tehát hazaindultak valószínű a közeli tanyára. Később a fényképek készítője érdeklődésünkre elmondta, hogy lelkes állatbarát, alapítványi tag a Miskolci Kóborkák Állatvédő Alapítványban és fontosnak tartja, hogy segítsen négylábú barátainknak akkor is, hogyha nem kis kedvencekről van szó. A fotókat pedig azért osztotta meg, hogy a gazda mielőbb megtalálja lovait és szamarát.

Szerencsés állatkaland

A posztoló beszámolt arról is, hogy talán a megosztás hatására érkezett kocsival egy fiatalember, aki telefonon értesítette a környéken élő gazdát, így hamarosan jött is az állataiért. Bár a szökött haszonállatok kalandja szerencsésen, baleset nélkül végződött, de nem példa nélküli Miskolcon. Korábban elszabadult teheneket fotóztak a Csermőkei úton, amelyek éppen az autóúton keltek át, de nem a gyalogátkelőn, ezért állt miattuk a kocsisor. Az esetről portálunk is beszámolt.