Már három évtizede, hogy motorosrendőrként dolgozik Varró József főtörzszászlós, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának járőrparancsnoka. Nagyon szereti ezt a munkát és nem is tervezi, hogy mást csinálna valaha is, ha egészsége engedi, nyugdíjas koráig ez marad a hivatása. Miközben nagyon szereti ezt a munkát, civilben mégsem motorozik, bár azt is elárulta a Sziréna című podcast adásában, hogy ez lehetséges, hogy megváltozik a közeljövőben.

De Horváth Imre szerkesztőnek mesélt arról is, milyen eredményeket ért el a szakmai versenyeken, milyen tanácsai vannak azoknak, akik motorra ülnek, hogyan lett a Spider Mentőcsoport tagja, de még arról is, hogyan lett egy mozifilm szereplője. Hallgassa meg!