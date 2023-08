A Kéktúra útvonalon található Gömör tetején az a kilátó, amelyet hivatalosan is átadtak a turisták és a nagyközönség számára pénteken. A panoráma csodálatos, ezért a putnokiak már most arra biztatnak mindenkit, hogy látogassanak el a helyszínre. Az elmúlt időszakban a helyi önkormányzat sokat tett annak érdekében, hogy a település és a környék turisztikai vonzerejét növelje. Ennek érdekében épült meg Gömör kapuja, és az elmúlt években ezért készült el a várost a környező településekkel összekötő kerékpárút. Most pedig itt a legújabb látványosság. A Mátyás király kilátó, amely a jelen mellett a dicső múltnak is emléket állít.

Emléket visz magával

– Aki nem jön fel ide, nem tudja, mit hagy ki. Aki viszont megnézi ezt a kilátót és megcsodálja a panorámát, az maradandó emléket visz magával. Azt a képet, amely megmutatja a történelmi Felvidék egy részét, és számomra mind a mai napig legszebb várost, Ózdot – fogalmazott köszöntőjében Riz Gábor, országgyűlési képviselő. – Igen, a Hétvölgy városát, amely évszázadok történelmét, és a természet szépség mutatja meg a látogatónak. A kilátó a völgy őrzőjeként magaslik, nekünk pedig fontos feladatunk, hogy minél több értéket visszaadjunk gyermekeink, unokáink számára.

Embert a természetben

Ilyen érték a Mátyás király kilátó is és az Urak-völgye is, amely a putnoki történelem egy szép részét őrzi. Erre emlékezett vissza köszöntőjében Nagy János. Az államtitkár ugyanakkor külön kitért arra is, hogy milyen felelősségünk van a környezetünk és az erdők megvédése érdekében.

– Nemcsak szép, de határtalan érzés is innen szétnézni – tette hozzá Nagy János, államtitkár. – Ez a hely is bizonyítja, hogy ami összetartozik azt ugyan erővel, fondorlattal szét lehet választani, de a kultúrát, a hagyományokat és a legendákat nem lehet korlátozni. Csakúgy, mint a medvék és a farkasok járást sem. Aki a természetet szereti, rossz ember nem lehet. Nekünk viszont úgy kell szeretnünk, hogy közben az embert is meglássuk benne. A füveket, fákat, jószágokat gondjainkra bíztak. Nekünk kell tudatosítanunk magunkban, hogy a civilizációnk a természet hasznosításával kezdődött, és annak megóvásával maradhat fent. Örömömre szolgál, hogy hivatalosan is átadhatjuk ezt a kilátót, amiért köszönetet kell mondani a tervezőmérnöknek, a kivitelezőnek, a kőműveseknek, az ácsoknak és a segédmunkásoknak egyaránt.

Pótolták

1934-ben egy fa szerkezettel rendelkező kilátó már állt ezen a helyen, ez azonban a második világháború alatt tönkrement. A putnoki önkormányzatnak éppen ezért eltökélt szándéka volt, hogy a hely szellemiségéhez méltó épületet állítsanak. Egy pályázati forrásnak köszönhetően ezt most sikerült megvalósítani.

– A Hegyes-tetőt az Urak-völgyén keresztül tudjuk megközelíteni – mutatta be a környéket Tamás Barnabás, Putnok polgármestere. – A legenda szerint Mátyás király itt kapáltatta meg azokat az urakat, akik mindenki egészségére hajlandóak voltak inni, csak a szőlőművelő munkásokéra nem. Amikor Mátyás látta, hogy az urak nem becsülik a kétkezi munkát, akkor a domboldalon lefelé haladva kapáltatta meg a pökhendi embereket. Innen kapta nevét a völgy, most pedig ez a történet adta az alapot arra, hogy Mátyás király nevét viselje a kilátó, amely 364 méter magasságban található.