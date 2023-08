Rendkívül dühös bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Lehoczky Krisztián augusztus 4-én este egy meglőtt fehér gólya miatt, amely már nem az első lőtt madár idén a Mályi Madármentő Állomáson.

Nagyon dühös vagyok! A mai napon fehér gólyát volt szükséges menteni Bőcsön. A madár a Hortobágyi Madárkórházba került, ahol a röntgen felvételen kiderült, hogy valaki légpuskával kétszer meglőtte. A történet az Ady Endre utcához köthető

– tájékoztatta követőit a Mályi Madármentő Állomás vezetője. Bejegyzése miatt szerkesztőségünk is megkereste.

- Péntek reggel megjelent nálunk Zákány Albert, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának természetvédelmi őre, zsákban egy gólyával, ami erősen vérzett. Gyorsan átnéztük, láttuk, hogy van egy valószínűsíthető kéztőcsonttörése – idézte fel a történteket Lehoczky Krisztián. - Visszacsomagoltam a zsákba és elvittem a Hortobágyi Madárkórházba. Ott készült róla egy röntgenfelvétel, amin két darab légpuskalövedék látható a madárban: egy a kéztőcsontjában a törés mellett és egy a mellében. Az egyik golyót kivették a csuklójából, de a másik olyan mélyen van, hogy azt bent hagyták. Utóbbi el fog záródni, mert kötőszövet veszi körül és az állat testében marad. Hortobágyon hagytam a gólyát a madárkórházban, ahol azóta lábadozik. Ez egy fiatal, idei kelésű madár és még soha, sehová nem vándorolt. Tehát ezt Bőcsön lőtték le. Mivel a fehér gólya 100 ezer forint természetvédelmi értékű és fokozottan védett Magyarországon, ezért az eset természetkárosításnak, állatkínzásnak és orvvadászatnak is minősül. Bár pusztulás nem történt, de a madár maradandó károsodást szenvedett. Sajnos minden évben előfordul hasonló eset. Idén már Tiszakesziről is érkezett hozzánk egy bagoly, amibe egy azonosíthatatlan ólomdarabot lőttek bele. Az a madár elpusztult. Egy kuvik hasonlóképpen járt, szintén ebben az évben. Tehát a gólya már a harmadik, vagy negyedik lőtt madarunk 2023-ban.

Küzdenek a szárnyáért

A szerencsétlenül járt fehér gólya lehet, hogy már soha nem fog tudni repülni.

- A gólya szárnyát a lövedék éppen egy olyan ízület közelében törte szilánkosra, ami a későbbi elengedését bizonytalanná teszi. Lehetséges, hogy már nem fog tudni szárnyra kapni, de ezért még küzdünk. Viszont az állapota stabilizálódott, az élete már nincs veszélyben. A mellkasban található lövedéket azért hagytuk a madár mellében, mert a kiszedése nagyobb kártétellel járt volna – tájékoztatta szerkesztőségünket Déri János, a Hortobágyi Madárkórház állatorvosa.

Forrás: Hortobágyi Madárkórház

- Amennyiben nem lesz röpképes, több száz hasonló társával együtt itt marad nálunk. A beérkező két-háromszáz gólyának körülbelül a felét tudjuk tavasszal elengedni. A többiek számára otthont nyújtunk. Ma már heti szinten érkeznek hozzánk lőtt madarak, gólyák pedig 3-4 hetente, főleg Borsodból. Éppen ezért minden onnan származó gólyát megröntgenezünk. Azt, hogy a bőcsi madarat ki és miért lőtte le, a rendőrségnek a dolga kideríteni. Viszont az szinte biztos, hogy nem véletlenül történt, hiszen két golyót is találtunk benne. Mivel az állatkínzás megvalósult, ezért akár 3 év börtönbüntetés is járhat a bűntettért. Munkatársam minden ilyen esetben azonnal meg szokta tenni a feljelentést. Ennek az ügynek mégis azért támogatjuk a széles nyilvánossághoz való eljuttatását, mert a rendőrség évtizedek óta egyetlen egy esetben nyomozta csak ki hasonló légpuskás bűnténynél, hogy ki a tettes. Ott is arról volt szó, hogy egy szekszárdi vadász légpuskával a saját baromfióljában lőtt agyon egy dolmányos varjút, amely megtámadta a csirkéjét. Sörétes puskával az erdőben legálisan le lehetett volna lőni a varjút, de lakott területen ez bűncselekménynek minősült. Mivel a vadász beismerte tettét, ezért büntethetővé vált.

A feljelentést a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság egyelőre nem tudta megerősíteni, ami szóvivőjük elmondása szerint nem zárja ki, hogy egyelőre nem jutott el hozzájuk a feltételezhetően Hajdú-Bihar vármegyében megtett feljelentés híre.