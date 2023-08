Tombol a pollen-, így a parlagfűszezon is, mely július végétől egészen októberig eltarthat. Az általunk megkérdezett szakember azt tanácsolja, hogy a parlagfű virágporára érzékenyek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést.

Korunk betegsége ez... Aki allergiás a parlagfűre, a klasszikus tüneteket produkálja: orrfolyás, tüsszögés, rekedtség, szemégés – és ezek az enyhe szimptómák

– mondta el a Boon.hu érdeklődésére Dr. Poncsák Csaba. „Azoknak, akik régóta küzdenek ezzel a betegséggel, orrspray-t és többgenerációs antihisztamin tartalmú készítményeket írunk fel, ezeket érdemes már a szezon előtt elkezdeni alkalmazni, szedni. A gyors időjárásváltozás miatt ugyanis hamarabb éri el a pollenkoncentráció a magas szintet, így a tünetek is gyorsan jelentkeznek” – hangsúlyozta a háziorvos.

A parlagfű nemzetségének fajai Észak-, Közép- és Dél-Amerikában honosak, hazánkban a második világháború után terjedtek el. Az orvos arra hívta fel a figyelmet, hogy sokan kizárólag a parlagfüvet emlegetik, pedig más növények pollenje is okozhat allergiát. Például a pázsifűféléknek, a libatopnak vagy az ürömnek is most van szezonja (lásd grafikánk). Amiért ezt a növényt emelik ki, annak oka az, hogy sok esetben keresztallergiát okoz.

Keresztallergia és az élet végéig tartó szenvedés

„Különösen nyáron sok nyers gyümölcsöt és zöldséget fogyasztunk, melyek antigénjét ugyanúgy ismeri fel a szervezetünk, mint a parlagfűét. Így aki banánt, dinnyét, uborkát, napraforgómagot vagy akár földimogyorót fogyaszt, és allergiás erre az őszirózsafélére, könnyen hányingerrel, hasi panaszokkal, görcsökkel szembesülhet. Súlyos esetben, ha nem kezeljük megfelelően az allergiát, légzési nehézséget és asztmás tüneteket okozhat, és az akkor már tüdőgyógyászati eset. Ha pedig egyszer megjelenik valakinél az allergia, az nem gyógyítható, élete végéig gondja lesz vele, és mivel a szezon java része nyáron van, az üdülés is könnyen szenvedésbe torkollhat. Magyarországon minden ötödik ember érintett a betegségben, melyet megelőzni nehéz, hiszen például szellőztetni elengedhetetlen, és a nagyvárosokban ugyanúgy jelen van, mint a községekben. Az is befolyásolja a jelenlétét az allergiának, hogy ma már több adalékanyag kerül az élelmiszerekbe, mint az ötvenes években, és a környezetszennyezés is erősíti a tüneteket” – sorolta Poncsák Csaba. Hozzátette: amit tehetünk, az az, hogy ha érzékeljük a panaszokat, időben szakorvoshoz fordulunk, illetve fontos, hogy mindig legyen nálunk gyógyszer. Sokaknál ugyanis azért jelentkeznek szövődmények, mert nem szedik az orvosságot.