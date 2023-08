Az innováció lesz a fő motívuma a 32. Farmer Expónak, melyet augusztus 17. és 20. között rendeznek meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campusán. A szakkiállítás négy napon keresztül 280 kiállítóval várja az érdeklődőket, a részletekről pénteken az egyik debreceni étteremben volt szó. A vásár igazgatója, Vaszkó László az idei találkozó újdonságait ismertette. „A Debreceni Egyetemmel 31 éve működünk együtt, a mezőgazdasági kar elsőként csatlakozott a találkozóhoz, míg az agrárkamara húsz éve erősíti a vásárt – ismertette először a közreműködőket. A kiállításszervező nem más, mint futballpálya a piaci résztvevők számára, a mi feladatunk pedig az, hogy ezt a pályát rendezetté tegyük a kiállítók és a közönség számára" – összegzett.

Vaszkó László

Fotó: Czinege Melinda

A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy a gazdaságok bemutatkozásán kívül az újdonságok, az innovációs lehetőségek is helyet kapnak majd a standokon, majd példaként említette a drónos szolgáltatások népszerűsödését az ágazatban. A találkozó oktatási funkciója évről évre népszerűbb, a konferenciák és a workshopok az idei találkozón is aktuális kérdésekről szólnak majd. Hatékony megoldásokat keresnek majd a növénytermesztési konferencián, míg az állattenyésztés témájában összeülő kerekasztal-beszélgetésre a jó példákra nyitott érdeklődőket várják. Egy juhászt is meghívtak a szakmai előadásra, aki azt osztja majd meg a hallgatósággal, hogy mennyire hatékonyan házasítható a turizmus a juhászattal. Vaszkó László végül elmondta, hogy szakvásár kísérőprogramja immár húsz éve a Hortico Zöldség-Gyümölcs és Kertészeti Szakkiállítás, melynek idén a meggy lesz a fő témája.

A közönség számára is érthetően

Stündl László, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karának dékánja kiemelte, hogy a kar számára nagyon fontosak azok az események, melyek rámutatnak a mezőgazdaság, az élelmiszer és a környezet jelentőségére. „Ezen a fórumon a lakosság, a fogyasztók is megismerhetik a korszerű eljárásokat és eszközöket. Mindez egyezik egyetemünk harmadik missziós tevékenységével, melynek célja a laikusok számára is érthetővé tenni az ágazat aktualitásait, legfontosabb kihívásait és a megoldási lehetőségeket" – fejtette ki.

Stündl László dékán

Fotó: Czinege Melinda

A dékán szerint a szakmai programokból most is az látható, hogy a Farmer Expo mindig megújul, mivel évről évre azokat a hívószavak tűzi a zászlajára, ami a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és a feldolgozóiparban éppen jelen van.

Új irányok, új alapokkal

Szólláth Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar vármegyei elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a szakkiállítás nagyon fontos az agrárium számára. Kitért arra is, hogy a tavalyi aszályos évhez viszonyítva valóban lehetne mit ünnepelniük a gazdáknak, viszont az elmúlt időszak történései miatt olyan piaci és technológia változások történtek, melyekre korábban nem gondoltak volna. „Olyan irányokat kell találnunk, melyek teljesen új alapokra helyezik a magyar mezőgazdaságot és a magyar élelmiszeripart. Ha ebben sikeresek leszünk, akkor izgalmas és sikeres időszaknak nevezhetjük az előttünk állót" – fejtette ki.

Szólláth Tibor

Fotó: Czinege Melinda

Hogy milyen új irányok és új alapok vannak kilátásban hazai agrárium számára, megtudhatja, aki augusztus 17. és 20. között ellátogat a 32. Farmer Expóra. A program részleteiről a szakkiállítás honlapján lehet tájékozódni.