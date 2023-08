Az Eurostat friss statisztikái szerint 2022-ben az európai uniós országok lakosságának 2,4 százaléka nem engedhette meg magának, hogy otthoni internet előfizetése legyen. Az Európai Unió tagállamai közül Romániában és Bugáriában érintette az emberek legnagyobb részét a digitális szegénység. Keleti szomszédunknál a teljes lakosság 9,1, és az elszegényedés által veszélyeztetett átlagjövedelem alatt keresők 25 százaléka nem engedhette meg magának az otthoni internet előfizetést. A balkáni országban a bolgárok 8 százalékának és a veszélyeztetett helyzetben lévő népességük 20,5 százalékának nem tellett az alapvető szolgáltatásra. Magyarország a negatív rangsor harmadik helyén Bulgáriát követi a lakosság 4,5 százalékával, akik hazánkban szerény jövedelmi helyzetük miatt nem rendelkeznek internet előfizetéssel. Nálunk a hátrányos helyzetűek körének 16,5 százaléka az, aki egyáltalán nem teheti meg, hogy otthonában internetet használjon – írja a Pénzcentrum.

Diákoktól tanulnak

A probléma vármegyénket is érinti, különösen a szegregátumban élőket és az időseket. Az internethasználattal kapcsolatos tapasztalataikról helyi idősügyi szervezetek képviselői számoltak be.

- A nyugdíjasok internethasználata és digitális tudásszintje nem egységes. Egyre többen vannak köztük olyanok, leginkább a hatvanasok között, akik már a munkahelyükön számítógéppel dolgoztak. Azok között pedig, akiknek vannak hiányosságai, egyre növekszik az érdeklődés a digitális kompetenciafejlesztés iránt – mondta dr. Dobos László, a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány alapítója. - Ugyanakkor vidéken, a kistelepüléseken, főleg a szegregátumokban még mindig sokan vannak olyanok, akikhez leginkább anyagi okokból nem jut el ez a szolgáltatás. Viszont sokszor alkalmazkodási nehézségekből is ered, hogy nem jelenik meg rá az igény. Ez a probléma nemcsak az időseket, hanem például a nagycsaládosokat is érinti. Ennek egy következő lépcsőfoka, hogyha valaki már rendelkezik valamilyen informatikai eszközzel, csak az elavult és nem tudja felújítani. A Harmadik Kor Egyeteme 2011-től folyamatosan nyújt informatikai alapképzést az időseknek és amennyiben igény mutatkozik rá, az okos eszközök használatát is megtanítjuk. A legfőbb partnerünk ebben a Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Informatikai Technikuma és annak önkéntes tanulói, akik az úgy nevezett Senior Suliban segítenek az időseknek. A 2010-es évek közepén pedig Miskolc informatikai eszközöket nyert, amelyek közül háromezer laptopot az idősek között osztottunk szét. Azonban ez leginkább a miskolci és a környékbeli szépkorúak számára segítség. Az aprófalvakban például a helyi művelődési házak tudnának a világhálóhoz való hozzáférésben és a képzésben segíteni. A koronavírus járvány idején, amikor még a faluházak is bezártak, ez különösen nagy gondot okozott.

Neten is kapcsolódnak

Az egyik legnagyobb vármegyei nyugdíjas érdekvédelmi szövetségben az idősek nagy része már internethasználó, vagy családjában kap digitális eszközökhöz segítséget.

- Annak ellenére, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a keresetek és a nyugdíjak is lemaradnak az ország többi vármegyéjéhez képest, tagjaink nagy része már Facebook és okostelefon használó – jelentette ki Lukács-Pete Mária, a 69 tagszervezettel rendelkező Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetségének elnöke. - Az idősek különösen a járvány időszakában ismerték fel, hogy a digitális eszközök segítik a kapcsolattartást és a közösségápolást. Akik tehetik, fiatalabb családtagjaiktól kérnek segítséget, vagy tanulnak ezek használatáról. Leginkább a 70 év fölöttiek vannak bajban ilyen téren. Sőt tagjaink közül többen személyes érdeklődésükhöz, hobbijukhoz, kikapcsolódásképpen segédeszközként veszik igényben az internet adta lehetőségeket. Több klubunk egyénileg kezdeményezett internetes képzést nyugdíjasainak. A Nyugdíjasok Országos Szövetségén keresztül többször előfordult, hogy laptopokat osztottunk szét tagjaink között októberben, a legrászorultabb idősek hónapjában.

Vidéken nem hiányzik

A Mezőcsát központtal működő Dél-Borsodi Idősügyi Tanácsban még mindig kevés nyugdíjas érdeklődik az internet és a számítógép világa iránt.

- Tagjaink közül kevesen interneteznek, de akik igen, azokkal folyamatosan online kapcsolatban állunk egymással. A többiekhez pedig más csatornákon, telefonon, levélben, vagy személyesen, igyekszünk eljuttatni a legfontosabb információkat – számolt be Vida László, a Dél-Borsodi Idősügyi Tanács elnöke. - Sokan nem szegénységük miatt nem köttetnek be maguknak internetet. Hanem, amikor néha napján úgy érzik, hogy szükségük van rá, inkább az unokájukhoz fordulnak segítségért. Az internet és a digitális eszközök iránti igény tagjaink kapcsolatrendszerétől, korábbi hátterétől függ. Bár sokan még azok sem mennek föl az internetre, akiknek van okostelefonjuk. Korábban az önkormányzat révén tartottunk mi is számítógépes képzést és tabletosztást a környék nyugdíjasainak, de a kezdeti lelkesedés a tanfolyam végével ellankadt. A miénk egy idősödő közösség, ahol nem nagyon van utánpótlás. Zömében már 70 év fölöttiek vagyunk. A legtöbben inkább a kertészkedés, vagy a sorozatok iránt érdeklődnek, mint a számítógépes dolgok iránt. Sokan megélték '56-ot és néhányan még a II. világháborút is. Ők már nem zúgolódnak semmin, különösen azon nem, hogy nincs, vagy nem értenek az internethez.