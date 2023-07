A város 50 éves, újkori várossá nyilvánításának jubileuma alkalmából szerveztek ünnepi emlékülést a mezőkövesdi Művelődési Házban az egész hetes II. Matyó Világtalálkozó keretében július 7-én, péntek délután. Közreműködött: a Pro Urbe díjas Szent László Kamarakórus, a Matyó Néptáncegyüttes és Csézy.

Népművészetük világörökség

„Gyakran emlegetjük hagyományainkat és büszkék is vagyunk rá. A hagyomány arra való, hogy visszavezesse az embert önmagához. Mezőkövesden ez a hét arról szól, hogy a matyó földbe gyökerező emberek és mindazok, akik ezt a földet magukénak tekintik, megmutassák, hogy a mindenható Istentől milyen talentumokat kaptak, és azt hogy kamatoztatják” – mondta Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere, és köszöntötte a testvérvárosok és az elszármazott matyók képviselőit, valamint a település korábbi tisztségviselőit és polgármester elődeit, továbbá a díszpolgárokat és a kitüntetetteket. „A főleg mezőgazdaságból élő tősgyökeres lakosságot: szorgalom, munkaszeretet, a család iránti elkötelezettség és a messze földön ismert istenszeretet, mély katolikus vallásosság jellemezi. Önmagában már az is csoda, hogy egy alig 20 ezres nép a Kárpát-medencében, alig 50 négyzetkilométeren olyat alkotott, amely sehol máshol nincs a világon. Ezt ismerte el az Unesco, amikor 2012-ben a matyó népművészetet, azon belül is a matyó hímzést érdemesnek tartotta a világ szellemi örökségének reprezentatív listájára felvenni. A matyóság létszámához képest nagyon sok művésszel büszkélkedhet, beleértve a képző- és alkotóművészeket, a hímző lányokat, asszonyokat, a költőket, írókat és zenészeket is. Vikár Béla 1896-ban Európában egyedülálló módon fonográfon rögzítette a matyó népdalokat és népzenéket, amelyeket aztán Kodály Zoltán kottázott le. Ez a felbecsülhetetlen archívum a város tulajdona 2014 óta.”

Igazából félezer éves város

Először Mátyás király adományozott Mezőkövesdnek mezővárosi címet.