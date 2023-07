Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a tűzoltói beavatkozások nagy részét is kidőlt fák és letört faágak eltávolítása adja. Kistokajon, a Vörösmarty Mihály utcában, Ózdon, a Ráctag úton szakadt le egy villanyvezeték, amely szikrázott, ezért a tűzoltók értesítették az áramszolgáltatót is. Több településéről is érkeztek már bejelentések, ahol a faágak utakra, autókra, házakra, elektromos vezetékekre dőltek, ezeket kell eltávolítaniuk a tűzoltóknak.