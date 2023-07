A családban a vágyott gyermekek megszületését támogató szervezet tevékenysége és céljai nagyon közel állnak Hiripi Edina személyiségéhez, ezért is állt az ügy mellé. Az önkéntesség az élete része volt mindig is, és most is az. Számos civil szervezetben töltött már be vezető szerepet.

A Kötelék című családi podcastben beszélgetett mindezekről Nagy-Hankó Krisztával, amely hétfőn 20 órától hallgatható meg a Borsod Online-on.

