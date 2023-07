A napokban már szép, új aszfaltburkolaton sétálhatnak a Szent István út 25-31-es házszám közötti szakaszon az arra járók. Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény dolgozói hozták helyre a járdát, ugyanis az már elég rossz, mondhatni balesetveszélyes állapotban volt. Évtizedek teltek el, mire lehetőség nyílt rendezni a terepet.

Ideje volt már

„Még az év elején érkezett lakossági bejelentés a Szent István út végéről, hogy többen elestek már a rossz állapotú járdában a Szent István út 27-es házszám környékén, és kérték a járdának az újraaszfaltozását. Az eredetileg is egy aszfaltozott járda volt, de szerintem negyven, ötven éve nem történt rajta semmilyen változás, így általános tartalék keretből az Ózdi Városüzemeltető Intézménynek megfinanszíroztam a járda újjáépítését. Úgyhogy most már teljes sík felületen tudnak közlekedni az itt élők” - mondta Janiczak Dávid, polgármester.

A város polgármestere Farkas Péter Barnabással meg is vizsgálta a végeredményt. A járófelület esztétikailag is szebb képet mutat, valamint sokkal biztonságosabb is rajta közlekedni. A mintegy hetven méter hosszú, valamint 1,2 méter széles szakaszon húsz tonna aszfaltot dolgoztak el a szakemberek.

Az önkormányzat igyekszik figyelembe venni a lakosság igényeit és ezek mentén haladva előkészíteni a fejlesztéseket. A szándék megvan, ám az anyagiak sokszor határt szabnak az elképzeléseknek, azért időről időre megvalósulnak a kérések. A lista nagyon hosszú. A város számos részén van még szükség felújításra utak, járdák, parkolók és akadálymentesítés tekintetében is, ezért ahol lehet önerős, vagy pályázati forrásból fejlesztenek.