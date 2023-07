Várhatóan szeptembertől kezdődhetnek el a B kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezők részére szervezett, autóbusz vezetésre jogosító D kategóriás jogosítvány megszerzését lehetővé tévő tanfolyamok – mondta korábban Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára. Hozzátette: az elfogadott és már hatályba lépett rendelet szerint a B kategóriával rendelkezők ezentúl a teherautó-jogosítvány megszerzése nélkül is részt vehetnek a buszvezetői képzésen.

Eddig a C kategóriás tanfolyam 600-800 ezer forintos költséget és fél-egy évig tartó képzést jelentett a vizsgázóknak, amit a buszvezetői tanfolyam 400-500 ezer forintos díja és hasonló képzési ideje követett, az államtitkár szerint a mostani könnyítéssel a C kategória díját lehet megspórolni. Nagy Bálint arra is emlékeztetett, hogy a B kategóriás jogosítvánnyal eddig csak a C, azaz tehergépkocsi vezetésére jogosító engedély birtokában lehetett buszvezetői képzésre jelentkezni, ami időben és költségben is plusz terheket jelentett a foglalkoztatottak és a foglalkoztatók számára is. A szaktárca szerint a jogszabályváltozásra azért volt szükség, mert nagy a munkaerőhiány az ágazatban, a dolgozók jelentős része közel jár a nyugdíjkorhatárhoz.

Miskolcról indult a kezdeményezés

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt.-nél vannak nyitott pozíciók, de nem csak autóbuszvezetőket keresnek. „Nincs sofőrhiány, de nyilvánvalóan van fluktuáció” – mondta a boon.hu-nak Demeter Péter, az MVK Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette: az év elején a szakszervezetekkel egy infláció feletti béremelést sikerült aláírni. „Országosan is pozitívum lehet, hogy nem kötelező C kategóriás jogosítványt szerezni és azzal D kategóriást, hanem egyből egy sima B kategóriával egy intenzívebb tanfolyammal megszerezhető a D” – hangsúlyozta. Arra is rámutatott, hogy ez a kezdeményezés az MVK Zrt.-től indult el háromévvel ezelőtt.

„A többi közlekedési cég és a kormány is támogatta a kezdeményezésünket, ezáltal ősszel már megindulatnak a képzések” – húzta alá. Demeter Péter azt is hangsúlyozta, hogy ezzel a lépéssel időt és pénz is megspórolhatnak a leendő sofőrök, azonban ennek ellenére nagyon szigorú feltételeknek kell megfelelnie a sofőröknek.