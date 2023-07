Evéssel, ivással és sztárfellépőkkel várja Berente szombaton a Tócsni Fesztiválra mindazokat, aki szívesen tömnék meg a hasukat szórakoztató zenei programok és kabaré mellett. A megszokott hangulatos helyszínen, a berentei Kastélykertben délután 2 és este 7 óra között várják a gasztronómiát kedvelőket. Ráadásul a településen élők ingyenesen fogyaszthatnak a tócsniból.

"Hónapokkal ezelőtt kezdődött a Berentei Tócsni Fesztivál előkészítése, amely a község egyik legkiemelkedőbb rendezvénye. Hetedik alkalommal tartjuk meg a hagyományossá vált eseményt – mondta Demjén Gyula ötletgazda, a berentei Rozmaring Dalkör művészeti vezetője. - A településnek korábban nem volt semmilyen fesztivál jellegű eseménye, ezért vetődött föl bennem a Tócsni Fesztivál, mint egyben gasztronómiai program ötlete. A tócsni egyébként nem kötődik szorosan Berentéhez, hiszen országosan elterjedt étel, de mindenki szereti, ezért jó választásnak bizonyult. A kezdetek óta a rendezvény kinőtte magát, több százan látogatják minden évben.

Frissen készül a finomság

A szervezők igyekeztek mindenféle zenei ízlésű és korosztályú közönség számára kialakítani a délutáni műsort.

- Dalkörünk asszonyai és néhány külsős segítő fogja elkészíteni a tócsnit. Magával az ételkülönlegességgel és a délutáni zenei fellépőkkel, koncertekkel is szeretnénk kedveskedni a résztvevőknek. 14 órától lesz Jó ebédhez szól a nóta Nemes Imre előadásában. 15.30-tól Bozsó József operetténekes ad műsort. 16.30-tól Forgács Gábor humorista produkcióján kacaghatnak a jelenlévők. Sztárfellépőink 17.30-tól Szandi, 18.30-tól pedig a Vadkelet együttes lesznek. Utóbbi egy feltörekvő, tehetséges zenészekből álló miskolci zenekar. Tavaly még a dalkör is vállalt fellépést, de ebben a melegben inkább csak a sütésnél maradunk, hiszen épp elég munka az önmagában is. A tócsnik nagy részét igyekszünk még a kezdés előtt előkészíteni, a tésztát bekeverni. Viszont, amíg az alapanyag el nem fogy, általában délután 4 óráig folytatjuk a sütést – árulta el az ötletgazda.