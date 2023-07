Tartó Lajos volt önkormányzati képviselő (posztumusz), valamint Kurucz János kapja idén az Ózd Város Díszpolgára Díjat – írja Facebook-oldalán a város polgármestere. Janiczak Dávid megjegyzi: július 27-én, csütörtökön döntött a képviselő-testület az idei díjazottakról.

A Pro Urbe Ózd elismerő díjakat Csízi Zoltán gyermekorvos, Benyhe László, és Ráki Pál nyugalmazott rendőr kapta.

„Mivel Csízi Zoltánt én jelöltem az elismerésre, személyesen vittem ki a rendelőjébe a határozatot és a meghívót az augusztus 17-i ünnepi képviselő-testületi ülésre, ahol a díjat ünnepélyes keretek között átadjuk majd számára” – fogalmaz a polgármester, hozzátéve, hogy Csízi Zoltán több mint 40 éve dolgozik az Újváros téri orvosi rendelőben, gyermekek ezreit gyógyította és gyógyítja napjainkban is, és magának Janiczak Dávidnak is a most kitüntetett doktor volt a gyermekorvosa.