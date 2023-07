A Hangony-völgyében és a Hegyháton több olyan fejlesztés is a végéhez ért, amelyet a Magyar Falu Program keretében valósítottak meg. Kissikátorban, a háromszáz lelket számláló zsákfaluban az 1998-ban nyitott kisbolt rekonstrukciója valósult meg, amire az üzletet működtető család valamivel több, mint 31 millió forintot fordíthatott. Ebből az összegből a bolt teljes berendezését lecserélték: új kínáló és hűtött csemegepultot, italhűtőket és fagyasztóládákat vásároltak. Digitális árazócimkés mérleget és kasszarendszert is telepítettek, amely összeköttetésben van a raktárkészlettel. Az üzlet és vásárlók biztonságáról pedig új kamerarendszer gondoskodik.

Pozitív tendencia

- A kisebb települések felé megindult egy természetes mozgás, azt tapasztaljuk, hogy a magyar falu a reneszánszát éli - fogalmazott az eseményen Riz Gábor, a térség országgyűlési képviselője. - A régi értékek ismét számítanak, a korábbi társadalmi kapcsolatok újra élnek. Olyan közösségek alakulnak ki, akik öntevékeny módon a saját településüket is kezdik alakítani.

A kormánypárti politikus ezt egyrészt annak tulajdonítja, hogy néhány évvel ezelőtt egy olyan kormányprogram kezdődött, amely komoly lökést adott ebben az irányban. Ezt emelte ki Kissikátorban Gyopáros Alpár kormánybiztos is, aki felidézte a magyar falvak korábbi nehéz évtizedeit, és szólt a jelen pozitív tapasztalatairól is.

- Demográfiai szempontokat nézve is fontos a magyar vidék fejlesztése, hiszen korábban folyamatosan fogyott a kis települések lakosságszáma - fogalmazott Gyopáros Alpár. - A negatív tendencia mostanra megfordult, a fiatalok újra perspektívát látnak a falusi életben. Sok településvezető számol be arról, hogy nincs eladó házuk, ami visszaigazolja a Magyar Falu Program sikerességét is. Lényeges ugyanis, hogy a városi szolgáltatásokat helyben is elérjék a lakosok, erre jó példa ez a kisbolt itt, Kissikátorban is.